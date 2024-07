Série B: SSA FC abre a 5ª rodada com goleada sobre o Jacobinense

Elenco do SSA FC comemora a importante vitória contra o Jacobinense - Foto: Marcello Góis

SSA FC e Jacobinense abriram a a 5ª rodada do Campeonato Baiano Série B. Na tarde desta terça-feira, 25, o time soteropolinano goleou por 4 a 1, em Pituaçu. O resultado coloca a equipe de Salvador no G-4 de forma momentânea na terceira posição, com oito pontos.. O time de Jacobina amarga a lanterna, com um pontinho.

Mais três jogos serão realizados nesta quarta-feira, 26, todos no interior do estado. Em duelo local e de equipes invictas, o Grapiuna recebe o líder Colo-Colo, às 15h, no Mário Pessoa, em Ilhéus. O Bem-Te-Vi do Sul é o 4° colocado, com oito pontos ganhos, enquanto o Tigre está na ponta com 10.

Vitória da Conquista e Porto se enfrentam às 19h, no Lomanto Júnior. O Bode conquistense ainda não venceu e soma apenas dois pontos. O time da Costa do Descobrimento venceu a primeira na última rodada e tem cinco pontos.

No estádio Jóia da Princesa vai sediar mais um duelo local. Derrotados na última rodada, Feirense e Fluminense fazem confronto direto pelo G-4 às 19h15. O Alviverde é o sexto colocado, com cinco pontos. Já o Touro é o vice-líder, com nove.

A rodada será concluída com um jogo na quinta-feira, 27. Em Pituaçu, Galícia e Leônico fazem o terceiro embate local. O Demolidor de Campeões, que ainda segue sem vencer, é o vice-lanterna com dois pontos. De olho no G-4, o Moleque Travesso é o quinto, com cinco pontos.