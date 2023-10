Série B: Vitória x Tombense terá arbitragem Fifa

O carioca Marcelo de Lima Henrique foi escalado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser o árbitro central do jogo entre Vitória e Tombense, programado para sexta-feira, 29, às 21h30, no Barradão, válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Este será o décimo jogo em que o árbitro militar de 52 anos atuará como árbitro principal na segunda divisão e a terceira do Leão da Barra. Antes, Marcelo dirigiu o empate por 1 a 1 com o Avaí, pela 9ª rodada, na Ressacada, e a vitória Rubro-Negra por 1 a 0 diante da Chapecoense, no Barradão, na rodada 19.

Marcelo será auxiliado pelos cearenses Anne Kesy Gomes de Sá e Renan Aguiar da Costa. O árbitro de vídeo será Philip Georg, e o assistente na cabine do VAR será Diogo Carvalho Silva, os dois do Rio de Janeiro.

O duelo contra o time mineiro pode colocar a equipe baiana mais próxima da elite do futebol nacional. A equipe treinada por Léo Condé é a primeira colocada na competição com 55 pontos e segue na contagem regressiva para assegurar a vaga de volta à Série A do Brasileirão.