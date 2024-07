Série D: Itabuna empata em Pituaçu e Juazeirense vence fora de casa

Juazeirense venceu fora de casa e entra de vez na briga pelo G-4 - Foto: Ítalo Ramon / Todo Segundo

Itabuna e Juazeirense, dois dos três representantes do futebol baiano da Série D do Campeonato Brasileiro, foram a campo na noite desta quarta-feira, 3, pela 11ª rodada do certame. O Azulino empatou em casa, enquanto o Cancão de Fogo venceu como visitante e encosta de vez no G-4.

Dragão empata com a Portuguesa-RJ e segue no G-4 do grupo A6

Em Pituaçu, o Dragão do Sul até criou oportunidades, porém ficou no empate sem gols diante da Portuguesa-RJ. O resultado mantém o Dragão do Sul na segunda colocação do grupo A6, agora com 20 pontos somados. O próximo compromisso da equipe comandada por Laelson Lopes será fora de casa, no próximo sábado, 6, contra o lanterna Audax-RJ, no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro.

Cancão se recupera e bate o CSE em Alagoas

A Juazeirense viajou até Palmeira dos Índios-AL e se deu bem contra o CSE. Aos 14 minutos da etapa final, o zagueiro Caio escorrega e entrega o ouro. O centroavante Pedro Henrique agradeceu. O camisa 9 ajeita e finaliza de pé direito para balançar as redes. O time de João Carlos Ângelo ocupa momentâneamente a 5ª colocação, com 15 pontos somados, voltando de vez para a briga pelo G-4 do grupo A4.

Na próxima rodada, o Cancão faz jogo local contra o Jacuipense, no próximo domingo, 7, no Adauto Moraes, em Juazeiro, pela 13ª rodada. O jogo será um confronto direto que vale o G-4. Antes, o Leão do Sisal vai a campo nesta quinta-feira, 4, em Pituaçu, contra o ASA-AL, que fecha o grupo dos quatro melhores da chave.