Série D: Jacuipense e Juazeirense entram em campo nesta quarta

Jacuipense e Juazeirense brigam na parte de cima da tabela da Série D - Foto: Divulgação / EC Jacuipense / SD Juazeirense

Jacuipense e Juazeirense entram em campo nesta quarta-feira, 26, em confrontos válidos pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Jacupa recebe o CSE-AL, em Pituaçu, às 16h. Já o Cancão de Fogo viaja até Alagoas e enfrenta o ASA-AL, em Arapiraca. A bola rola no Coaracy Fonseca às 19h30.

Cancão faz campanha de recuperação e se aproxima do G-4

Desde a chegada do técnico João Carlos Ângelo, a Juazeirense está há cinco jogos sem perder, sendo dois empates e três vitórias consecutivas. A equipe deverá ser a mesma que venceu o Petrolina, no clássico da Ponte. O clube segue contratando e reforça a equipe com a chegada do atacante Aslen Kevin. O Cancão tem 12 pontos ganhos, igualmente ao CSE, que fecha o G-4 do grupo A4.

Com a mesma pontuação, ASA está em quinto e vem de três derrotas seguidas. O time alvinegro terá a estreia do técnico Ranielle Ribeiro. Por suspensão, a equipe não terá o volante Colina e o atacante João Cabral. O experiente Júnior Viçosa deverá compor o ataque, Na defesa, Jan Pieter pode assumir a vaga de Roni Lobo.

Em casa, Jacupa faz confronto direto pelo G-4

O Jacuipense é o terceiro colocado do grupo A4, com 14 pontos ganhos. A equipe comandada por Jonilson Veloso perdeu por 2 a 0 para o líder Itabaiana, em Sergipe, e precisa fazer o dever de casa. O Leão do Sisal tem o importante desfalque do meia Matheus Firmino, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Wesley Popô deverá ser o substituto.

Há três jogos sem perder, o CSE te 12 pontos e crê no bom momento no Brasileiro para permanecer na parte de cima. O técnico Leando Campos terá o desfalque do volante Trindade, que sentiu dores no joelho e não viajou. Em contrapartida, o técnico Leandro Campos conta com os retornos do goleiro Pedro Campanelli, do zagueiro Ramos e do lateral-direito Talles.