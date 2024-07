Série D: Jacuipense encara ASA em confronto direto pelo G-4

Jacuipense luta pelo G-4 jogando em Pituaçu - Foto: Lucas Pena / EC Jacuipense

Hoje tem Jacupa em campo. Logo mais às 15h, o Leão do Sisal recebe o ASA, em Pituaçu, em confronto que fecha a 11ª rodada do Grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. As equipes fazem um confronto direto pelo G-4 da chave.

Vindo de derrota para o CSE por 2 a 1 em casa, o Jacuipense é o 6º colocado, com 14 pontos somados. Já o alvinegro de Arapiraca é o quarto colocado, com 15 pontos ganhos, e vem de vitória em casa sobre a Juazeirense por 2 a 0 .

Jacupa tem retorno importante e terá equipe base

O técnico Jonilson Veloso deve manter a mesma base das últimas partidas. O comandante terá o importante retorno do meia Matheus Firmino, que retorna a equipe após cumprir suspensão. Com isso, Wesley Popô volta a ser opção no banco de reservas. O Leão do Sisal deve ser escalado com Marcelo; Hugo Moura, Cabral, Everson e Vicente; Fábio Bahia, Alex Galo e Matheus Firmino; William, Caíque e Vitinho.

Alvinegro deve manter a mesma formação que venceu a Juazeirense

O técnico Ranielle Ribeiro contará com os retornos do volante Colina e do atacante João Cabral, que cumpriram suspensão na última partida. Em contrapartida, o meia Léo Cereja foi diagnosticado com uma lesão no joelho e está vetado. A tendência é que a equipe vá a campo com Bruno Pianissola; Paulinho, Hitalo Rogério, Jan Pieter e Gabriel; Allef, Wescley e Didira; Grafite, Júnior Viçosa e Keliton.