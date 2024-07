Sérvia arranca empate no fim contra Eslovênia pela 2ª rodada da Euro

Sérvia marca no fim e arranca empate contra a Eslovênia - Foto: Miguel MEDINA / AFP

Com um gol nos acréscimos de Luka Jovic, a Sérvia conquistou um empate heroico contra a Eslovênia (1-1) nesta quinta-feira (20) em Munique, pela segunda rodada do Grupo C da Euro-2024, resultado que a mantém viva no torneio.

A Eslovênia abriu o placar no segundo tempo com um gol do atacante Zan Karnicnik (69'), até que no último lance da partida, Jovic desviou para a rede um escanteio (90'+5) garantindo a divisão dos pontos entre as duas seleções do grupo C da Eurocopa, completado por Inglaterra e Dinamarca, que se enfrentam em Stuttgart às 13h00 (horário de Brasília).

O empate deixa em aberto as chances de classificação para as oitavas de final antes da última rodada, em que a Eslovênia (dois pontos) vai enfrentar os ingleses e a Sérvia (1 ponto) terá pela frente a Dinamarca.

Para os eslovenos, a sensação após este 1 a 1 é muito diferente da experimentada na primeira rodada contra a Dinamarca (outro empate com o mesmo placar): enquanto nesse jogo foram os companheiros de Jan Oblak que tiveram de suar para salvar um ponto no segundo tempo, nesta quinta-feira, a Eslovênia tinha nas mãos a primeira vitória de sua história em uma Eurocopa, resultado que também a teria aproximado de sua primeira participação nas oitavas do torneio.

O gol que agitou os torcedores eslovenos em Munique veio no segundo tempo em uma arrancada do meio-campista Timi Max Elsnik, que avançou pela esquerda. Com a defesa sérvia concentrada na área, Elsnik deu um forte passe da lateral para a segunda trave, onde Karnicnik apareceu para superar o goleiro Predrag Rajkovic.

Mas a Sérvia, que já havia levado perigo com um chute de Aleksandar Mitrovic no travessão (72'), lutou até o último momento.

Em um lance de tudo ou nada nos últimos segundos dos acréscimos, todos os jogadores, incluindo o goleiro, invadiram a área para tentar finalizar o escanteio. Jovic, ex-atacante do Real Madrid, pulou mais que os altos defensores eslovenos levando ao delírio a torcida sérvia e garantindo o primeiro ponto de sua seleção nesta Eurocopa.