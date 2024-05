Sesi Bauru bate Campinas e conquista o bicampeonato da Superliga | A TARDE

Pela segunda vez na sua história, o Sesi Bauru se tornou campeão da 30ª edição da Superliga masculina de vôlei, desta vez após vencer o Campinas com propriedade, aplicando um placar de 3 sets a 0 (25/16, 25/23 e 25/20). A partida, que ocorreu no Ginásio Geraldão, no Recife, teve como o seu protagonista o oposto Darlan, maior pontuador da decisão e MVP do Campeonato.

Em 2011, quando ainda estava na cidade de São Paulo, o time do técnico Anderson, campeão olímpico, conquistou o seu primeiro título. Porém, no ano passado trocou a sua sede para Bauru, no interior do estado, e garantiu o segundo título com o nome Sesi.

Após o título, Darlan concedeu entrevista e comentou sobre a emoção de ser campeão, além de afirmar usar a mãe como um amuleto da sorte, afirmando que não perde quando ela está presente nas arquibancadas.

"Acho que ainda não consigo assimilar tudo que está acontecendo. Agora é desfrutar. Quando minha mãe está, eu não perco. Fiquei procurando ela na arquibancada. Quando a vi, disse que eu tinha de ganhar", garantiu o oposto.

Aos 21 anos, o próximo compromisso de Darlan será com a Seleção Brasileira, pela Liga das Nações de Vôlei, que ocorre a partir do dia 21 de maio, no Rio de Janeiro. A competição servirá como uma preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, onde o Brasil busca a sua quarta medalha de ouro.

Nesta segunda-feira, assim como Cachopa e Flávio, que estão disputando o Campeonato Italiano, o oposto deve chegar à Saquarema, onde ocorrerão os treinos para a competição. Ao todo, o técnico Bernardinho convocará 17 atletas para representarem o Brasil.