Sessão Itinerante do STJD acontecerá na Confut Nordeste

Durante a Confut Nordeste, que acontece entre os dias 23 e 24 em Salvador, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) realizará Sessão Itinerante de Julgamento, promoverá uma iniciativa para trazer uma visão transparente de como funcionam os julgamentos da Corte, além de trazer a oportunidade de interagir com os profissionais que fazem parte do Judiciário esportivo do país.



O STJD desempenha uma função de extrema importância ao cenário esportivo brasileiro, sendo a maior autoridade em questões jurídicas relacionadas ao futebol. Mesmo que a sede do tribunal esteja localizada no Rio de Janeiro, o STJD realiza sessões itinerantes em vários estados do país, com o objetivo de levar conhecimento sobre como funciona a justiça desportiva no Brasil.

CONFUT NORDESTE

A Confut Nordeste promove aos presentes conhecimento sobre geração de negócios, networking e exposição de conteúdos, sempre atrelados ao desenvolvimento do futebol do Nordeste e de todo o país. O evento ocorrerá no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

A Conferência de 2023 contará com grandes nomes do futebol nacional para discutir tendências, desafios e oportunidades do mercado da bola.