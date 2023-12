Sete atletas têm contrato encerrado com o Bahia; veja quais | A TARDE

Garantido na Série A do Campeonato Brasileiro em 2024, o Bahia já pode começar a pensar no planejamento da próxima temporada. Em busca de elenco mais forte, o Tricolor pode começar a reformulação com, além de contratações, saídas de jogadores.

Sete atletas do plantel tricolor tem vínculo sendo encerrado em dezembro de 2023, sendo que apenas um deles é titular e alguns até são bem pouco utilizados. Entre os nomes, estão os goleiros Danilo Fernandes e Mateus Claus, os zagueiros David Duarte e Raul Gustavo, os meio-campistas gringos Acevedo e Mugni, além do atacante Mingotti.

Desses jogadores, Raul Gustavo, David Duarte, Acevedo e Mingotti estavam emprestados ao Tricolor, sendo que o atacante nem sequer foi relacionado para a partida contra o Atlético-MG e é provável candidato para a lista de dispensas.

Outro que está perto de deixar o Esquadrão é Lucas Mugni, que já publica despedidas em suas redes sociais. O argentino até recuperou certo espaço após a saída de Renato Paiva, mas figurou quase sempre no banco de reservas na era Rogério Ceni.

De todos os atletas com contrato encerrando, Nicolás Acevedo é o que tem mais chances de permanecer no elenco para 2024. O volante uruguaio pertence ao Grupo City e foi um dos destaques do time na temporada.