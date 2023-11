Sevilla expulsa torcedor que cometeu atos racistas contra Vini Jr. | A TARDE

O Sevilla informou que identificou e expulsou do Estádio Ramón Sánchez Pizjuán um torcedor que cometeu agressões xenófobas e racistas, na tarde deste sábado, 21, durante o empate por 1 a 1 com o Real Madrid pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Os atos foram realizados justamente no momento em que o atacante brasileiro Vinícius Júnior estava reclamando com jogadores da equipe da casa.

Leia também: Barcelona usará logo dos Rolling Stones na camisa em "El Clásico"

“O Sevilla FC gostaria de informar que após detectar comportamentos xenófobos e racistas de um torcedor em suas arquibancadas, o identificaram, expulsaram-no do estádio e denunciaram-no às autoridades policiais que trabalhavam em nosso estádio. Além disso, os regulamentos disciplinares internos serão estritamente aplicados a ele e ele será expulso como membro em breve”, afirmou a equipe espanhola em nota.

Em sua conta no instagram, o jogador comentou o assunto. "Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19. E contando...".

Além disso, o camisa 7 do Real cumprimentou o Sevilla pela rápida atitude. "O rosto do racista de hoje está estampado nos sites como em várias outras vezes. Espero que as autoridades espanholas façam sua parte e mudem a legislação de uma vez por todas. Essas pessoas têm que ser punidas criminalmente também. Seria um ótimo primeiro passo para se preparar para a Copa do Mundo de 2030. Estou à disposição para ajudar".

Confira a publicação de Vini: