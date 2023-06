Shakira e Lewis Hamilton estão namorando, diz revista americana

Rumores sobre um possível namoro entre a renomada cantora Shakira e o heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton estão agitando as redes sociais. A notícia foi divulgada pela People, a maior revista de fofocas dos Estados Unidos, e desde então os fãs têm especulado sobre o relacionamento.

De acordo com uma fonte próxima ao casal, Shakira e Hamilton estão aproveitando momentos juntos, enquanto se conhecem melhor. Apesar dos rumores, representantes da cantora e do piloto ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso. Os boatos ganharam força quando Shakira marcou presença no Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 e, posteriormente, teria sido vista saindo para jantar com Hamilton.

Recentemente, Shakira e Hamilton foram flagrados juntos em Miami Beach, na Flórida, durante um passeio de barco. Durante o momento, o piloto britânico foi visto oferecendo sua mão à cantora colombiana para ajudá-la a subir na embarcação.

Embora não haja confirmação oficial sobre o relacionamento, os encontros e momentos compartilhados entre Shakira e Lewis Hamilton têm despertado o interesse e a curiosidade de fãs ao redor do mundo.