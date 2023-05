Shopping sedia competição de Ginástica Rítmica, Artística e Aeróbica

A Federação Baiana de Ginástica promoverá neste fim de semana, nos dias 27 e 28 de maio, a competição de Ginástica Rítmica, Artística e Aeróbica. O evento será realizado no Salvador Norte Shopping.

De acordo com a programação, as competições serão disputadas entre atletas das mais variadas categorias, como iniciantes, intermediário e avançado, a partir de 4 anos de idade. A competição teve bom número de atletas inscritos.

“Tivemos quase 1.000 inscritos, um número recorde para uma competição estadual”, celebra Evelin Lobo, presidente da Federçaão Baiana de Ginástica.

A competição acontecerá das 9h às 20h, na Praça de Alimentação, no piso L3 e terá entrada gratuita do público. A iniciativa visa promover a confraternização entre as participantes e estimular a prática dos esportes.