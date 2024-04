Show de Jão na Fonte Nova é adiado por causa de final do Baianão | A TARDE

A 4 dias da data marcada, o show do cantor Jão, que aconteceria na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, no sábado, 6, foi adiado. O evento é a 'Super Turnê' do fenômeno pop, que tem lotado estádios por todo o Brasil. O motivo do adiamento foi por conta de dificuldades encontradas referentes à logística de preparação da Arena, já que para o dia seguinte, domingo, está confirmado o segundo Ba-VI da final do Campeonato Baiano. O possível imbróglio foi antecipado pelo Portal A TARDE no dia 8 de março.

O show de Jão estava marcado para começar por volta das 21h do dia 6 de abril, enquanto a final do Campeonato Baiano está marcada para acontecer às 16h do dia 7 de abril. Costumeiramente, os portões da Arena Fonte Nova são abertos duas horas antes do início das partidas, ou seja, às 14h. Com isso, a equipe de trabalho teria apenas a madrugada e a manhã de domingo para preparar o estádio.

A nova data da 'Super Turnê' foi confirmada pela produção do cantor Jão na noite desta terça-feira, 2, em comunicado nas redes sociais. O evento será realizado no dia 24 de agosto, e todos os ingressos para o dia 6 de abril, que estão esgotados, serão válidos.

A venda de ingressos para o show começou no dia 11 de setembro, com a confirmação da Arena Fonte Nova como local. Já a Federação Bahiana de Futebol (FBF), divulgou a tabela de jogos, com detalhes da final, no dia 30 de outubro. O Bahia se garantiu na final do Campeonato Baiano, com o segundo jogo como mandante, no dia 16 de março, quando superou o Jequié.

No início de março, a Arena Fonte Nova chegou a afirmar, por meio de nota, que teria condições de realizar os dois eventos. "A Arena Fonte Nova é um espaço múltiplo e tem ampla experiência para receber eventos e jogos, com montagens e desmontagens em curtos espaços de tempo. O show de Jão está confirmado e, caso a final do Campeonato Baiano seja realizada na Arena no dia 7, ocorrerá normalmente."

Posteriormente, em nota enviada ao Portal A TARDE, a Arena Fonte Nova divulgou que o show seria realizado na Praça Sul do estádio, sem a necessidade de instalação de estruturas sobre o gramado. A informação, no entanto, ia de encontro com a divulgação do evento.

"A Casa de Apostas Arena Fonte Nova informa que o show de Jão, que será realizado no dia 6 de abril, acontecerá na Praça Sul, e não terá nenhuma estrutura montada no gramado, o que não vai gerar impacto na operação da final do Campeonato Baiano, a ser realizada no dia 7 de abril", informou a segunda nota.

Nas redes sociais, fãs de Jão criticaram a mudança do show perto da data previamente marcada. O cantor, inclusive, pontuou que a mudança foi imposta pela Fonte Nova "de forma súbita". Mas prometeu "um show ainda mais lindo" em agosto.

Confira o comunicado oficial da produção: