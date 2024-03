Show de Jão pode atrapalhar final com Bahia na Fonte Nova? Entenda | A TARDE

A cerca de um mês para saber quem será o grande campeão baiano de 2024, o jogo derradeiro, marcado para o dia 7 de abril, poderá sofrer com um possível conflito de eventos se o atual semifinalista Bahia estiver na final e for o mandante. Isso porque, no dia anterior, 6 de abril, acontecerá o show do cantor Jão, que trará a "Super Turnê" para Salvador, na Arena Fonte Nova.

Em caso de classificação para a final, o Bahia, que tem a melhor campanha até o momento, terá o mando de campo do segundo confronto, após jogar a ida no Mário Pessoa (contra o Barcelona de Ilhéus) ou no Barradão (contra o Vitória) no dia 31 de março, domingo. Para isso, o Tricolor ainda precisaria manter a melhor campanha geral do torneio.

À reportagem do Portal A TARDE, a Casa de Apostas Arena Fonte Nova garantiu que os eventos estão confirmados e ocorrerão normalmente.

"A Arena Fonte Nova é um espaço múltiplo e tem ampla experiência para receber eventos e jogos, com montagens e desmontagens em curtos espaços de tempo. O show de Jão está confirmado e, caso a final do Campeonato Baiano seja realizada na Arena no dia 7, ocorrerá normalmente", afirmou.

A FBF foi questionada sobre um possível adiamento da final e garantiu que a data não sofrerá alterações. Além disso, reforçou que o local da final ainda está indefinido, o que só ocorrerá após a realização das semifinais, marcadas para acontecer entre 9 e 17 de março.

O show de Jão está marcado para começar por volta das 21h do dia 6 de abril, enquanto a final do Campeonato Baiano está marcada para acontecer às 16h do dia 7 de abril. Costumeiramente, os portões da Casa de Apostas Arena Fonte Nova são abertos duas horas antes do início das partidas.

Sobre a Super Turnê, a venda dos ingressos para Salvador começou no dia 11 de setembro, com a confirmação do local, Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e dia, 6 de abril. Já a Federação Bahiana de Futebol (FBF), divulgou a tabela de jogos, com detalhes da final, no dia 30 de outubro.

Mapa do show de Jão na Arena Fonte Nova:

* Estagiária sob a supervisão de Daniel Genonadio