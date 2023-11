Show de RBD pode ter influenciado na derrota do Botafogo; entenda | A TARDE

Botafogo e Grêmio se enfrentaram na noite desta quinta-feira, 9, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os cariocas, que seguem na liderança do campeonato, abriram o placar e se aproximaram dos três pontos quando colocaram dois gols de vantagem (3x1). Entretanto, o destaque da noite foi atacante Luis Suarez, de 36 anos, que marcou três gols, virou a favor da equipe gaúcha e conquistou a vitória. Mas aqui vai uma curiosidade: Você sabia que o uruguaio nem jogaria este confronto?

Por ter uma estatística com um alto número de lesões, o artilheiro do Grêmio no campeonato não costuma jogar em gramados sintéticos, assim como é o do Estádio Nilton Santos, principal casa do Botafogo. Além da equipe carioca, Palmeiras, com o Allianz Parque, e Atlético-PR, Ligga Arena, possuem este tipo de gramado. Nos confrontos, ainda no primeiro turno, que o Grêmio jogou contra estes times fora de casa, saiu derrotado por 4x1 e 2x1, respectivamente. Em ambas as ocasiões, Luisito não jogou.

Portanto, a previsão para o confronto seria que o camisa 9 não fosse relacionado. Mas o rumo da história foi alterado após o Botafogo ceder o Nilton Santos para a banda mexicana Rebelde, que está em turnê mundial e realizou o seu primeiro show no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 9.

Desta forma, o clube precisou encontrar outro lugar para realizar o jogo da 33°rodada, sendo escolhido o São Januário, estádio do Vasco, que possui gramado natural.

O camisa 9, que estava vendo a sua equipe perder por 3x1, chamou a responsabilidade e marcou três gol em menos de 20 minutos. O primeiro saiu ainda aos cinco minutos do segundo tempo, diminuindo a vantagem dos cariocas, na sequência, três minutos depois, Luisito deixou tudo igual, garantindo pelo menos um pontos aos gaúchos. Porém, não parecia ser suficiente, já que aos 24' marcou o seu terceiro gol no confronto e além da bola do hat-trick, levou para casa também os três pontos.

Em entrevista coletiva após o jogo, Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, preferiu não comentar sobre a situação do estádio ser cedido para o show, mas garantiu que Suarez dificilmente não jogaria no estádio do Botafogo.

"Porque ele não gosto e por causa do joelho ele não pode jogar em gramado sintético. (...) É um problema do clube, do Botafogo, eu prefiro ficar de fora dessa polêmica. Mas, com certeza, se fosse no Nilton Santos o Suarez dificilmente jogaria." Comentou o técnico

O resultado garantiu a 2ªcolocação para os tricolores, que igualam a pontuação (59) e as vitórias (18) do primeiro colocado, só perdendo no saldo de gols.

Por causa do ocorrido, o Grêmio usou das suas redes sociais para fazer uma brincadeira utilizando a banda Rebeldes, já que foi por causa deles que Luisito entrou em campo.