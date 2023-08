Silvana Lima e Edgard Groggia vencem Circuito BB de Surfe em Salvador

A cearense Silvana Lima e o paulista Edgard Groggia conquistaram os títulos do Circuito Banco do Brasil de Surfe, na manhã deste domingo, 27, na Praia de Stella Maris, em Salvador. Silvana celebrou o bicampeonato na capital baiana após final com a peruana Melanie Giunta. Na sequência, Edgard ganhou do catarinense Mateus Herdy, que tinha acabado de bater os recordes do campeonato nas ondas de Stella Maris, nas semifinais. Silvana e Edgard venceram o primeiro QS 3000 das sete etapas da temporada 2023/2024 da World Surf League (WSL) South America.

A próxima etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe será realizada nas ondas de Maresias, de 14 a 17 de setembro em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A quarta etapa vai decidir quem ganha os convites para competir no Corona Saquarema Pro, que fecha o Challenger Series, na semana de 14 a 21 de outubro na Praia de Itaúna. Serão premiados quem ficar em primeiro nos rankings masculino e feminino, computando os resultados das quatro etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023. Tainá Hinckel e o campeão de 2022, Gabriel Klaussner, vão defender a liderança na Praia de Maresias.

Final feminina

A final feminina foi a primeira a entrar no mar, na manhã de praia lotada em Stella Maris e com a presença do campeão mundial e medalhista olímpico, Italo Ferreira, um dos surfistas patrocinados pelo Banco do Brasil. E a sua companheira de equipe, Silvana Lima, abriu a bateria pegando uma onda no primeiro minuto e largou na frente com 5,17. A peruana Melanie Giunta tinha se destacado nas semifinais contra a líder dos rankings, Tainá Hinckel, então seguiu preferindo as esquerdas de Stella Maris, onde conseguiu uma nota 8,0 contra a catarinense.

O mar estava difícil, com grandes intervalos entre as séries e as condições já haviam mudado para a final. Mas, enquanto esperavam as próximas ondas, teve um show da Natureza com as baleias cruzando o mar em Stella Maris. Melanie Giunta pegou outra esquerda e assumiu a liderança com nota 4,10. Mas, Silvana Lima recuperou a ponta nas direitas, com uma série de manobras de frontside que valeram 5,27. Ela logo pegou outra e trocou o 5,17 por 5,80.

Melanie ficou precisando de 6,97 para vencer e seguiu apostando nas esquerdas, só que Silvana seguia aumentando a vantagem a cada onda. Ela trocou o 5,27 por 6,00 e, quando Melanie Giunta conseguiu sua maior nota, 6,20, Silvana Lima respondeu com 7,50, para confirmar o bicampeonato nesta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Stella Maris. Ela saiu carregada do mar, com a torcida vibrando bastante por mais uma vitória da melhor surfista do Brasil em todos os tempos.

Silvana Lima, bicampeã em Stella Maris | Foto: Daniel Smorigo | WSL

Título masculino

A torcida estava esperando um show de aéreos na final masculina. Nas semifinais, Mateus Herdy voltou a fazer três aéreos na mesma onda, como no sábado, mas nessa recebeu a maior nota (9,77) da história do Circuito Banco do Brasil de Surfe, das três etapas de 2022 e das três deste ano. Nesta bateria, com o novo líder do ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, Gabriel Klaussner, Mateus também fez o maior somatório nos dois anos da etapa de Salvador, 16,77 pontos.

Foi também usando os aéreos, que Edgard Groggia ganhou o primeiro confronto de surfistas do Challenger Series no domingo, contra o capixaba Rafael Teixeira. O segundo foi na final com o Mateus e os dois vinham se destacando a cada dia, com suas variedades de aéreos nas direitas de Stella Maris. Mas, na decisão do título, Edgard detonou uma esquerda com uma série de manobras de backside usando a borda da prancha, para ganhar a primeira nota excelente da bateria, 8,17.

Mateus surfou as duas ondas computadas primeiro, liderando a bateria com notas 6,67 e 4,50. Até Edgard pegar uma direita e somar 6,10, que depois trocou por 6,60 e abriu 8,11 pontos de vantagem nos 8 minutos finais. Mateus ficou arriscando os aéreos, porém sem conseguir completar as aterrissagens. Ele não conseguiu trocar suas primeiras notas e Edgard Groggia venceu por 14,77 a 11,77 pontos, o QS 3000 do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Bahia.

Edgard Groggia, campeão masculino | Foto: Daniel Smorigo | WSL