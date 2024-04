Simeone diz que Atlético-Dortmund será um dos jogos mais intensos | A TARDE

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, alertou nesta terça-feira, 9) sobre as qualidades do Borussia Dortmund antes do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, evitando o rótulo de favorito dos 'rojiblancos'.

"Vai ser um dos jogos mais intensos. O Dortmund é o time com mais intensidade dos oito que estão nas quartas de final", disse Simeone, na coletiva de imprensa anterior à partida de quarta-feira.

Os alemães "têm muitas coisas boas, fora de casa não perderam, acho que nos últimos quatro meses. Eles têm um contra-ataque muito bom e um jogo aéreo a levar em conta", disse o treinador do time espanhol.

O belga Axel Witsel também deixou claro que o Atlético não se sente favorito por ter que enfrentar um dos times, no papel, mais acessíveis nas quartas de final da Liga dos Campeões.

"Não ficamos mais felizes porque era o Dortmund em vez de outro time, porque na Liga dos Campeões, em geral, não há jogo fácil", garantiu Witsel.

Simeone deu a entender que teria preferido o jogo de volta no estádio Metropolitano com o apoio da torcida, mas que terão que se adaptar.

"Sabemos das situações importantes que surgem em casa, mas é o futebol e as situações podem mudar", disse 'El Cholo', que voltou a pedir o apoio dos torcedores para quarta.

"Precisamos fazer um jogo importante, precisamos da nossa torcida e que ela incentive amanhã", disse Simeone, para quem "trata-se de mostrar o que é necessário para continuar nesta competição".

Simeone voltou a mostrar o seu apoio e confiança no seu atacante Álvaro Morata, que atravessa um jejum de gols que tentará encerrar na quarta-feira diante do Dortmund.

"Tenho total confiança no Álvaro, ele sabe jogar estas partidas, sabe do que a equipe precisa e tenho certeza de que vai contribuir", afirmou o treinador argentino, que garantiu ainda que diante dos alemães seu time vai precisar "do melhor Griezmann”.