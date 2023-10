Sinner vence Alcaraz e vai à final do ATP de Pequim contra Medvedev | A TARDE

O tenista italiano Jannik Sinner venceu o espanhol Carlos Alcaraz nesta terça-feira (3) e se classificou para a final do ATP 500 de Pequim, na qual irá enfrentar o russo Daniil Medvedev.

Sinner, número 4 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-1, em uma hora e 55 minutos.

Depois de uma primeira parcial muito equilibrada, com o italiano levando a melhor no tie break, Alcaraz acabou cometendo muitos erros e teve0 seu serviço quebrado três vezes no segundo set.

Por sua vez, Medvedev, número 3, passou na outra semifinal pelo alemão Alexander Zverev, com parciais de 6-4 e 6-3.

Uma única quebra por set foi o suficiente para pavimentar a vitória do russo, que mais uma vez mostrou grande eficiência no saque.

A final do ATP 500 de Pequim entre Jannik Sinner e Daniil Medvedev será disputada nesta quarta-feira.

Na chave feminina, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, teve um jogo difícil contra a britânica Katie Boulter (56ª), mas avançou às oitavas de final.

"O que fez a diferença foi que joguei um pouquinho melhor do que ela nos momentos chave", disse Sabalenka.

Na próxima fase, ela vai enfrentar a italiana Jasmine Paolini (36ª).

Quem também se classificou foi a número 2 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, que passou pela francesa Varvara Gracheva (47ª).

A americana Jessica Pegula (4ª) é outra que avançou às oitavas, com vitória sobre a russa Anna Blinkova (39ª), e agora vai enfrentar a letã Jelena Ostapenko (17ª).

Já a tunisiana Ons Jabeur (7ª), que há três dias foi campeã do WTA 250 de Ningbo (China), ficou pelo caminho ao ser derrotada pela ucraniana Marta Kostyuk (33ª).

Resultados do Torneio de Pequim

Simples masculino - Semifinais:

Jannik Sinner (ITA) x Carlos Alcaraz (ESP) 7-6 (7/4), 6-1

Daniil Medvedev (RUS) x Alexander Zverev (ALE) 6-4, 6-3

Simples feminino - Segunda rodada:

Aryna Sabalenka (BLR) x Katie Boulter (GBR) 7-5, 7-6 (7/2)

Mirra Andreeva (RUS) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-2, 6-1

Elena Rybakina (CAZ/N.5) x Tatjana Maria (ALE) 7-5, 6-0

Jessica Pegula (EUA) x Anna Blinkova (RUS) 6-7 (2/7), 6-2, 6-1

Marta Kostyuk (UCR) x Ons Jabeur (TUN) 7-6 (7/5), 6-1

Xinyu Wang (CHN) x Daria Kasatkina (RUS) 6-4, 6-2

Veronika Kudermetova (RUS) x Lesya Tsurenko (UCR) 3-6, 6-0, 6-0

Cori Gauff (EUA) x Petra Martic (CRO) 7-5, 5-7, 7-6 (7/2)

Caroline Garcia (FRA) x Yulia Putintseva (CAZ) 6-3, 3-6, 6-3

Iga Swiatek (POL) x Varvara Gracheva (FRA) 6-4, 6-1