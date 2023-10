Sinner vence Medvedev e é campeão do ATP 500 de Pequim | A TARDE

O italiano Jannik Sinner foi campeão do ATP 500 de Pequim nesta quarta-feira, 4, ao derrotar na final o russo Daniil Medvedev.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2) e 7-6 (7/2), em duas horas de partida.

O italiano de 22 anos, que na semifinal derrotou o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, conseguiu sua primeira vitória em sete duelos contra Medvedev.

No primeiro set, Sinner desperdiçou seu único break point ao errar um voleio, mas abriu 5-0 no tie-break e fechou a parcial após o russo mandar uma bola na rede.

O roteiro se repetiu no segundo set, que terminou em um novo tie-break com o tenista italiano abrindo vantagem e fechando o jogo com um backhand vencedor.

"Tivemos grandes duelos, principalmente este ano. Obrigado por ter me tornado um jogador melhor. Eu treinei muito para te vencer. Muito obrigado, é especial dividir este momento com você", declarou Sinner sobre Medvedev após a final.

O ATP 500 de Pequim é o terceiro título do jovem italiano nesta temporada, depois do Masters 1000 de Toronto e do torneio de Montpellier.