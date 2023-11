Site vaza suposta nova camisa da Seleção Brasileira; veja detalhes | A TARDE

A possível nova camisa da Seleção Brasileira foi vazada na segunda-feira, 6, pelo site Footy Headline, especializado em uniformes de futebol. A expectativa é que a peça seja lançada a partir de março de 2024.

Entre as principais novidades do novo uniforme, está a volta do escudo centralizado, deixando de ser estampado no lado esquerdo do peito. A última vez que isso aconteceu foi logo após a Copa do Mundo de 2002.

Na ocasião, além do escudo centralizado, a Nike inovou e produziu um uniforme com um círculo em torno da numeração frontal, entre várias outras novidades, que foi utilizado na Copa América de 2004 e Copa das Confederações de 2005.

Para este ano, algumas marca d'águas foram estampadas no uniforme e detalhes na parte da gola e da manga, em tons verde e azul.

Veja uniformes: