Skate na Pista chega a Salvador no próximo dia 3 de junho

Salvador recebe, no próximo dia 3de junho, o evento Skate na Pista, no Parque dos Ventos, localizado na Boca do Rio. A última etapa foi realizada em Fortaleza e reuniu cerca de 100 skatistas. O projeto, que tem o propósito de apoiar o desenvolvimento de profissionais da próxima geração do skate é realizado pela Monster Energy Drink.

Nossa primeira etapa no Nordeste foi um sucesso. Tivemos um dia incrível em Fortaleza e isso nos deixou ainda mais animados para Salvador. Estamos ansiosos para chegar à Bahia com esse projeto, que agit“a a cena do skate por onde passa e possibilita a descoberta de talentos dentro da nova geração de skatistas", comenta Marcio Avolio, Diretor de Marketing da Monster Energy Brasil.

Durante a ativação, os atletas poderão participar do Best Trick Open, uma prova onde os skatistas demonstram sua habilidade e disputam pela melhor manobra em obstáculos. As melhores manobras de cada bateria serão premiadas, assim como outras tricks boas que se destacarem durante o evento. As inscrições são gratuitas e acontecem no dia e no próprio local do evento.