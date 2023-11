"Só um louco deixa o Madrid", dispara técnico a respeito de Ancelloti | A TARDE

José Mourinho, treinador da Roma e figura respeitada no mundo do futebol, expressou sua forte opinião sobre a possível renovação de contrato de Carlo Ancelotti com o Real Madrid. Em entrevista ao canal RAI1, Mourinho fez recomendação direta ao italiano, alertando sobre a possibilidade de Ancelotti deixar o comando técnico da equipe espanhola.

Mourinho, utilizou a própria experiência no clube Merengue e enfatizou a importância de Ancelotti permanecer no comando do Real Madrid. Ele destacou que seria um equívoco para o italiano deixar o cargo, considerando-o o técnico perfeito para a equipe. O português lembrou o momento em que, contra a vontade do clube, ele mesmo optou por deixar o Real Madrid, classificando a possível decisão de Ancelotti em assumir a seleção brasileira como um ato de loucura: "Brasil? Só um louco sai do Madrid quando Madrid o quer. E esse fui eu. O único", disse Mourinho

"Depois de três anos, o presidente e José Sánchez (diretor do Real Madrid) queriam tanto, tanto, tanto que eu permanecesse... mas fui eu quem decidi. Um louco. Tenho certeza que com o menor gesto de Florentino, Carlo vai ficar. Ele é perfeito para o Madrid, e o Madrid é perfeito para ele", afirmou o português.

O contrato de Ancelotti com o Real Madrid se estende até junho de 2024. De acordo com a CBF, ele está destinado a ser o técnico da seleção brasileira a partir da próxima Copa América. Contudo, a imprensa espanhola sugere que o treinador italiano poderá receber uma proposta de renovação de contrato com os Merengues. Na opinião de Mourinho, não há dúvidas: o clube deseja a sua permanência.

"Quando você tem um super treinador, por que vai procurar outro? Conhecendo Florentino, e eu o conheço muito bem, ele é um homem super inteligente e se você lê a imprensa fica muito claro. Eu, como torcedor do Real Madrid, de coração branco e como "Ancelottista", espero que a temporada seja fantástica e que Carlo esteja lá na próxima, porque ele é o treinador perfeito para o Madrid'', afirmou o português.

Mourinho liderou o Real Madrid de 2010 a 2013, em um total de 178 jogos, acumulando 128 vitórias e conquistando a Supercopa da Espanha, La Liga e a Copa do Rei. Sobre seu futuro na Roma, o técnico expressou o quão significativa a equipe é para sua carreira, porém, não descartou a possibilidade de eventualmente se aventurar na Arábia Saudita.

"Sempre sinto o desejo e a responsabilidade profissional, um senso de orgulho, mas há algo a mais aqui. Essas pessoas fazem com que você tenha uma temperatura diferente na pele. Eu amo essas pessoas, e é por isso que não tenho problemas em dizer que a Roma é muito especial para mim, em minha carreira", comentou.