Sob orientação de brasileiro, segurança de Messi viraliza com treinos | A TARDE

Desde que o craque Lionel Messi estreou no Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), seu segurança ganhou destaque por acompanhá-lo nos jogos e também nas ruas. Nesta semana, Yassine Cheuko viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo de um treino intenso, sob o comando do lutador brasileiro Luan Aguirre Elias, mais conhecido como Luan Chileno.

Natural dos Estados Unidos, Cheuko é um ex-soldado que foi escolhido pessoalmente por David Beckham, dono do Inter Miami, para acompanhar o astro argentino. Ele chegou a integrar uma equipe de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos, e teve experiência de combate no Iraque e no Afeganistão. Com cerca de 420 mil seguidores no Instagram, Cheuko publica vídeos dos seus treinos desde antes de se tornar segurança de Messi.

Luan Chileno, por sua vez, é tetracampeão mundial de muay thai na categoria acima de 91 quilos. Ele é lutador profissional de artes marciais e também atua como guarda-costas nos Estados Unidos.

“Desde que cheguei a Miami, venho treinando com o Luan Chileno, que se destaca nos esportes de combate. Sua experiência e dedicação melhoraram muito minhas habilidades e técnicas em artes marciais. Sua paixão pelos esportes de combate é contagiante, tornando cada sessão de treinamento desafiadora e estimulante”, escreveu Cheuko na legenda da publicação que viralizou.

