Sob pressão! Xavi anuncia que deixará Barcelona ao fim da temporada | A TARDE

O treinador e lenda do Barcelona, Xavi Hernández, anunciou que vai deixar o comando técnico do time catalão no fim da temporada. A decisão foi divulgada pelo próprio treinador neste sábado, 27, logo após a derrota por 5 a 3 para o Villarreal, em casa, em duelo válido pela 22ª rodada de La Liga.

O comandante está pressionado no cargo por conta dos vários resultados negativos, principalmente após a goleada sofrida para o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha e a queda precoce nas quartas de final da Copa do Rei para o Athletic Bilbao

''Pensando nos jogadores, eles vão se libertar, jogamos com muita tensão e pensamos como culé (torcedor do Barça) e homem, o melhor para o clube é sair. Farei o meu melhor nestes meses restantes, ainda podemos fazer uma boa temporada. Esta é a mensagem que gostaria de passar, com a tranquilidade de tomar esta decisão com bom senso, pensando mais no clube do que em mim'', afirmou o treinador Blaugrana.

No Barça desde novembro de 2021, Xavi vem sofrendo duras críticas em sua segunda temporada por causa do desempenho irregular da equipe. “Estamos jogando com crianças. O elenco é pequeno. É isso que quero dizer quando digo que estamos em construção. Acho que este é o começo de algo grande. Esteja eu aqui ou não, o Barça tem um grande futuro”, completou o técnico.