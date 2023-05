Sociedad perde, mas se garante na Champions; Espanyol é rebaixado

Mesmo derrotada por 2 a 1 pelo Atlético de Madrid neste domingo (28), a Real Sociedade garantiu a quarta vaga na Liga dos Campeões nesta 37ª e penúltima rodada do Campeonato Espanhol, que confirmou matematicamente o rebaixamento do Espanyol para a segunda divisão, após empate em 2 a 2 com o Valencia.

Com 68 pontos, a Real Sociedad não pode mais ser ultrapassada pelo quinto colocado, o Villarreal, que foi derrotado por 2 a 1 pelo Rayo Vallecano (10º).

O Atlético (3º) chegou à vitória com gols do francês Antoine Griezmann (37') e do argentino Nahuel Molina (73'), enquanto o norueguês Alexander Sorloth diminuiu para a Real Sociedad (88').

Com este resultado, o time 'colchonero' vai para a última rodada, no próximo fim de semana, com chances de lutar pelo vice-campeonato com o Real Madrid, que tem um ponto à frente e no sábado derrotou o Sevilla por 2 a 1.

Por sua vez, o campeão Barcelona venceu em casa o Mallorca (12º) por 3 a 0, com dois gols de Ansu Fati (1' e 24') e um de Gavi (70').

A má notícia para o Barça foi a lesão do jovem lateral Alejandro Balde, que sofreu uma ruptura parcial do ligamento lateral externo do tornozelo direito e ficará afastado entre seis e sete semanas, segundo o clube.

No lance em que Balde se lesionou, aos 14 minutos do primeiro tempo, Amath Ndiaye foi expulso e deixou o Mallorca com dez em campo.

O jogo também marcou a despedida do Camp Nou do volante Sergio Busquets e do lateral Jordi Alba, que vão deixar o Barcelona ao final da temporada.