Sócios do Bahia se revoltam com ingressos 'esgotados' para o BAVI | A TARDE

Os sócios do Bahia utilizaram a página do instagram do Clube para denunciar instabilidade, erros e ingressos 'esgotados' nos primeiros minutos de venda das entradas no site Arena Fonte Nova. Os tricolores que são sócios de diversos planos têm prioridade na compra, ainda assim não conseguiram garantir o acesso para a final do campeonato baiano contra o Vitória.



"O Bahia anunciou a abertura da venda para 10h da manhã. Entrei 9h56 e já tinha mais de 4 mil pessoas na fila de espera. Esperei por mais de 1 hora e quando chegou a minha vez, o sistema simplesmente caiu. Quando retornou, voltei para a posição 13 mil", desabafa Priscila Leal, contribuinte do plano Sócio Esquadrão.

A revolta foi compartilhada por centenas de outros sócios que enfrentam os mesmos problemas. "10h em ponto, 12 mil pessoas na frente, chega minha vez e só tem 1 setor disponível, seleciono e cai. Volto pra fila com 13mil pessoas na frente... Sou uma palhaça mesmo", escreveu Suila Georgia.

"Melhorem esse esquema de compra! Sócio não sai na frente coisa nenhuma, um inferno pra comprar um ingresso", escreveu Yasmin Afonso, que foi seguida por muitos outros desabafos. "Como sai na frente com tanta máfia? o site derrubando absurdamente e sem contar que não era nem 10h e já tinha mas de 6mil pena fila. vocês tem q melhorar esse provedor de vocês, pra ter capacidade de passar algo de qualidade pros torcedores".



"Selecionei os ingressos, na hora de pagar nem carregou, várzea total. Fui redirecionado para fila", denuncia outro torcedor. Os relatos são inúmeros: "Estava na fila desde de 9:55, depois de uma hora conseguir entrar quando chegou minha vez, travou, voltou para 13mil. Muito desgastante esse site da Arena Fonte Nova. Sinceramente".



O Portal A Tarde manteve contato com a assessoria da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, mas até a publicação da reportagem não recebeu repostas. Enquanto o problema não é solucionado, os torcedores que pagam para ter o benefício ficam sem ter o serviço prometido. "Que vai esgotar é fato. O Bahia não tem preocupação com a torcida, pois sabe que ela sempre estará com o clube. O ponto é, quando esse clube vai respeitar os seus torcedores?". Fica o questionamento.

A partida será realizada no próximo domingo, 07, às 16h, na Fonte Nova. O Rubro Negro venceu a primeira partida por 3 X 2, no confronto realizado no Barradão. Para ser campeão, o Bahia terá que vencer por 2 gols ou mais de diferença. Se o Esquadrão vencer por 1 gol de diferença, o título será decidido nos pênaltis. O Vitória precisa vencer, ou garantir um empate para conquistar o 30º título da competição. O Bahia tem 50 títulos.