Sócios do Fluminense de Feira aprovam estatuto da SAF

Os associados do Fluminense de Feira aprovaram de forma unânime o estatuto da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em uma votação que ocorreu na noite de quarta-feira, 27, durante uma Assembleia Geral Extraordinária realizada no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana (ACEFS). Além disso, o parecer do Conselho Deliberativo referente à recomendação do Conselho Fiscal do clube para o exercício financeiro de 2022 também foi aprovado.

A mesa da assembleia foi formada por Zé Chico, o vice-presidente Gerinaldo Costa, o presidente do Conselho Deliberativo Allan Victor Ribeiro, o presidente do Conselho Fiscal Antonio Pinheiro e os advogados do clube, Tiago Barreto Souza de Matos, Lucas Mendes Pinheiro e Vinicius Bacelar.



Na segunda-feira passada, 25, membros da diretoria do Touro do Sertão se reuniram com André Oliveira, CEO da Core3 Tecnologia, para discutir ajustes relacionados ao estatuto do clube. Durante o encontro, também foram abordados tópicos como os termos da aquisição da SAF pela empresa, bem como os valores de investimentos, despesas, pagamento de dívidas e o modelo da SAF.