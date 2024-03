Sorteio das quartas da Champions League promove grandes embates; veja | A TARDE

O Real Madrid, time que mais vezes conquistou a Champions League, vai enfrentar o atual campeão Manchester City, no duelo de maior destaque das quartas de final da Liga dos Campeões, com o jogo de ida no Santiago Bernabéu, segundo o sorteio realizado nesta sexta-feira, 15, em Nyon, na Suíça.

Barcelona e Paris Saint-Germain farão outro confronto na luta por uma vaga nas semifinais do maior torneio de clubes da Europa.

O terceiro representante espanhol nas quartas de final, o Atlético de Madrid, enfrentará o Borussia Dortmund. Arsenal e Bayern de Munique farão o outro duelo das quartas de final, que serão disputadas nos dias 9 e 10 de abril (ida) e 16 e 17 de abril (volta).

Também foram sorteadas as hipotéticas semifinais, em que o vencedor de Atlético e Borussia enfrentará o vencedor do PSG e Barcelona por um lado, enquanto quem avançar do confronto entre Arsenal e Bayern terá pela frente o sobrevivente do Real Madrid e City.

Será a terceira vez consecutiva que o líder de LaLiga e o campeão inglês se enfrentarão na fase de mata-mata da Champions League, num confronto que no papel reunirá os dois principais favoritos a erguer a 'Orelhuda', de acordo com os seus elencos e desempenhos.

O Barça, por sua vez, enfrentará o PSG de Kylian Mbappé, comandado por Luis Enrique, último treinador com quem o time 'culé' conquistou a Liga dos Campeões (2015). Sete anos se passaram desde a famosa 'remontada' (virada) do Barça contra os parisienses no Camp Nou, no jogo de volta das oitavas de final (6-1, após sofrer a goleada de 4 a 0 na ida).

Teoricamente o representante espanhol mais favorecido pela mão do ex-jogador nigeriano John Obi Mikel, encarregado de comandar o sorteio, foi o Atlético de Madrid, que enfrentará o atual quarto colocado da Bundesliga após eliminar nos pênaltis a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions e líder isolada da Serie A.

Por fim, o 'gigante' Bayern Munique do técnico Thomas Tuchel impõe um pouco menos medo nos adversários do que nas temporadas anteriores, o que deixa equilibrado o duelo contra o Arsenal de Mikel Arteta, atual líder da Premier League.

Confrontos das quartas de final da Champions:

Arsenal (ING) x Bayern de Munique (ALE)

Atlético de Madrid (ESP) x Borussia Dortmund (ALE)

Real Madrid (ESP) x Manchester City (ING)

Paris Saint-Germain (FRA) x Barcelona (ESP)