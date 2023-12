Sorteio define jogos das oitavas da Champions; confira | A TARDE

O Real Madrid enfrentará o RB Leipzig, o Atlético de Madrid a Inter de Milão e o Barcelona vai encarar o Napoli nas oitavas de final da Liga dos Campeões, que sorteou os confrontos da fase de mata-mata nesta segunda-feira, 18, em Nyon (Suíça).

Os demais confrontos das oitavas são PSG-Real Sociedad, Porto-Arsenal, PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, Copenhagen-Manchester City e Lazio-Bayern de Munique.

As partidas de ida serão disputadas nos dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro. Os jogos de volta acontecerão em 5, 6, 12 e 13 de março.

Derrota na Alemanha

O Real Madrid voltará a jogar contra o Leipzig, que enfrentou no ano passado na fase de grupos, com vitória em casa por 2 a 0 e derrota por 3 a 2 na Alemanha.

Emilio Butragueño, diretor de Relações Institucionais do clube merengue, lembrou depois do sorteio que sua equipe está em "um momento esplêndido", mas marcado por lesões, a última sofrida por David Alaba, uma ruptura do ligamento cruzado do joelho, na vitória por 4 a 1 sobre o Villarreal no último domingo.

"É uma situação muito grave, agora também com Alaba, mas o time tem sido capaz de se recuperar de tudo", disse Butragueño.

"O Leipzig é uma grande equipe, foram dois jogos duros no ano passado. Será um adversário muito perigoso", acrescentou.

Napoli e Barça em baixa na temporada

Atuais campeões da Itália e da Espanha, Napoli e Barcelona tiveram um início de temporada irregular. O time napolitano demitiu no final de novembro o técnico Rudi Garcia, substituído por Walter Mazzarri.

O Barça, de volta às oitavas da Champions depois de dois anos caindo na fase de grupos, vive uma crise de rendimento e resultados nos últimos jogos.

"Temos que ir dia após dia, um dia estamos bem e no outro estamos mal. Falta muito para este jogo e vamos pensar quando chegar a hora. Agora temos que pensar na quarta-feira [contra o Almería, pelo Campeonato Espanhol], parar no Natal e voltar no topo", disse o ex-jogador luso-brasileiro Deco, diretor esportivo do Barça, sobre a crise do time catalão.

Inter, o time da moda

Líder do Campeonato Italiano e atual vice-campeã europeia, a Inter de Milão era uma das "pedreiras" do pote 2 do sorteio e vai enfrentar o Atlético de Madrid.

"Pedreira? Tínhamos que pegar alguém, é uma equipe muito conhecida, grande e líder da Serie A, além de vice-campeã da Europa. Estamos felizes com o sorteio, embora seja um adversário difícil", disse o presidente do Atlético, Enrique Cerezo.

O time 'colchonero' terminou a fase de grupos invicto, retornando às oitavas de final da Champions como líder pela primeira vez desde a temporada 2016/2017.

No entanto, vem mostrando certa irregularidade no Campeonato Espanhol, somando quatro derrotas, a última no sábado (2 a 0), para o Athletic Bilbao.

Real Sociedad encara PSG e Mbappé

"O que vamos fazer? O PSG, pela história, era o mais difícil, provavelmente, mas vamos ganhar", resumiu o presidente da Real Sociedad, Jokin Aperribay.

O time espanhol terá pela frente o Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé e do técnico Luis Enrique, líderes de um projeto que busca dar ao clube francês sua primeira Champions.

Os parisienses estão pela 12ª vez consecutiva nas oitavas de final, fase em que foram eliminados nas duas últimas temporadas.

A final da Liga dos Campeões será disputada no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 1º de junho de 2024.

Jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões:

Terça-feira, 13 de fevereiro:

Copenhagen - Manchester City

RB Leipzig - Real Madrid

Quarta-feira, 14 de fevereiro:

Paris Saint-Germain - Real Sociedad

Lazio - Bayern de Munique

Terça-feira, 20 de fevereiro:

Inter de Milão - Atlético de Madrid

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

Quarta-feira, 21 de fevereiro:

Porto - Arsenal

Napoli - Barcelona

Jogos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões:

Terça-feira, 5 de março:

Real Sociedad - Paris Saint-Germain

Bayern de Munique - Lazio

Quarta-feira, 6 de março:

Manchester City - Copenhagen

Real Madrid - RB Leipzig

Terça-feira, 12 de março:

Arsenal - Porto

Barcelona - Napoli

Quarta-feira, 13 de março:

Atlético de Madrid - Inter de Milão

Borussia Dortmund - PSV Eindhoven