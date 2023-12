Soteldo é alvo de clubes brasileiros após rebaixamento do Santos | A TARDE

O atacante Yeferson Soteldo, figura-chave do elenco santista, está no radar de diversos clubes, despertando interesse devido ao seu talento, apesar de certos aspectos de seu histórico e comportamento preocuparem potenciais interessados.

Apesar de receber elogios recentes, Soteldo teve episódios problemáticos durante sua primeira passagem pela Vila Belmiro, e neste ano, sob a gestão de Paulo Turra, enfrentou dificuldades, sendo afastado por atrasos em treinamentos e recusa em treinar com os reservas após uma partida em casa.

O comportamento do jogador tem levantado questionamentos entre clubes interessados devido ao seu elevado salário, e a possibilidade de negociação cresce com a perspectiva de rebaixamento do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Embora relatos recentes apontem para uma melhora significativa no comportamento de Soteldo durante a luta do clube contra o rebaixamento, seu histórico global ainda gera dúvidas e críticas.

Enquanto sondagens de outros times aumentam, o futuro de Soteldo na Vila Belmiro permanece incerto. Adquirido nesta temporada por R$ 19,28 milhões do Tigres, do México, o jogador tem contrato vigente até 30 de junho de 2027.

Em 2023, Soteldo participou de 32 jogos, contudo, marcou apenas um gol pelo Santos, deixando sua performance em campo aquém das expectativas.