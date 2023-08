SPM-BA realiza ação na estreia do Brasil na Copa do Mundo feminina

Secretaria de Políticas para as Mulheres promoveu, na manhã desta segunda-feira, 24, a ação "Futebol Feminino é com a SPM", para valorização e o debate sobre a inclusão das mulheres no futebol. Durante o evento, que ocorreu no Clube dos Empregados da Petrobras CEPE), no bairro de Stella Maris, em Salvador, foi servido um café da manha durante a estreia da Seleção Brasileira contra o Panamá na Copa do Mundo feminina.

A iniciativa contou com a presença de autoridades locais e nacionais ligadas ao esporte, além de servidores que torceram para o Brasil. O diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Vicente Neto, falou sobre sua torcida para a Seleção Brasileira e também das ações da pasta para o esporte feminino no estado.



"Hoje o protagonismo é todo feminino. Essas meninas quando vestem a camisa amarela, elas sabem que tem 200 milhões acompanhando e torcendo. Tenho certeza que faremos uma excelente campanha nessa Copa do Mundo", disse Neto ao Portal A TARDE.

"Na Bahia, temos iniciativas que estão em curso com o esporte feminino. Como o tema é futebol, temos o núcleo que funciona no estádio de Pituaçu do programa "Esporte na cidade". com 150 meninas e premiado pela ONU, que garante orientação pedagógica e para o futebol profissional. Nós teremos em outubro a Copa Loreta Valadares de futebol feminino, com mais de 20 equipes. Estamos em conversa com a Federação Bahiana de Futebol com Doutor Manfredo Lessa [vice-presidente da FBF], sobre o apoio do governo da Bahia para o Campeonato Baiano feminino, que começa no próximo dia 30 julho. Tenho certeza que nossas meninas vão brilhar muito", completou.

Quem também marcou presença foi Edcarlos Santos, ex-jogador de futebol e representante do Ministério do Esporte. Ele ressaltou o encontro promovido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres para torcerem para a Seleção na Copa do Mundo e da importância da competição para a categoria.

"Ótima iniciativa da SPM, que está fazendo esse encontro com as meninas prestigiarem nossas atletas, que merecem uma atenção especial. Hoje representando o Ministério do Esporte, temos promovidos várias ações para os próximos quatro anos estarem fazendo valer o trabalho que o futebol feminino vem fazendo a anos. E essa Copa do Mundo vem a calhar exatamente dentro daquilo que temos pensado como Ministério", disse em entrevista ao Portal A TARDE.

Edcarlos também comentou sobre o trabalho focado não só no futebol, como também em outras modalidades por todo o país. O objetivo é dar mais oportunidades e profissionalização as atletas.

"Podemos assim dizer que ter o seu devido protagonismo. Não apenas por simplesmente serem mulheres, e sim porque são verdadeiramente talentosas. Existem talentos perdidos que podemos oportunizar e elas poderem estar ajudando suas famílias e estarem com uma profissão. Já passou de hora da gente dar a devida valorização. Todas as ações e modalidades temos que estar valorizando e apoiando. É isso que estamos fazendo", pontuou.

A Secretária de Políticas para as Mulheres, Elisangela Araújo, comentou sobre as dificuldades das atletas no futebol feminino e mostrou confiança no processo de melhora das condições ideais de trabalho.

"Nós estamos querendo mostrar a importância das nossas atletas nessa Copa do Mundo e a importância do futebol brasileiro que não é só masculino. E também o empoderamento das nossas atletas. O futebol e todo o esporte é uma prioridade para a Secretaria de Políticas para as Mulheres e também do governo do estado. Estamos aqui civilizando a sociedade para assistir o jogo, porque esta Copa tem a mesma importância da Copa Masculina. Nesse momento que nós mulheres sofremos assédios e violências de gênero na sociedade, essas atletas passam por este processo. Sabemos a desigualdade de salários, de patrocínios e oportunidades. É muito difícil e desafiador pra elas. Elas estão brilhando hoje e vamos ser campeões mundiais no futebol feminino", explicou.

A Secretária Elisângela Araújo confirmou que os encontros durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo feminina terão continuidade.

"Temos uma pauta de esporte e lazer importante, dialogando com a Sudesb e com as nossas deputadas da importância de fortalecer e valorizar o futebol e outros esportes. Veio a Copa e então, vamos assistir aos jogos juntos e que comece a sensibilizar e valorizar esse momento. Deu certo e vamos fazer em todos os jogos", concluiu.