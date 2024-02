Sport acerta retorno de Lucas Lima após mais de 10 anos | A TARDE

O meio-campista Lucas Lima está de volta ao Sport, conforme anunciado oficialmente pelo Santos e pelo Leão nesta quinta-feira, 1. A transferência, realizada por empréstimo, representa a segunda passagem do jogador pelo clube, após sua promissora chegada em 2013 aos 23 anos.

Com 33 anos, Lucas Lima chega por empréstimo do Santos, que buscou uma oportunidade para o jogador fora dos planos do técnico Fábio Carille em 2024. Recentemente, ele foi relacionado para uma viagem com a equipe sub-20 do Santos em um torneio no Catar.

As negociações entre o Sport e Lucas Lima começaram em janeiro, mas o acordo não avançou naquela ocasião. Nos últimos dias, as partes retomaram as conversas, culminando no retorno do meia ao Leão.

No acordo entre as equipes, ficou estabelecida a divisão igual dos salários do jogador. O empréstimo se estenderá até o final da Série B do Brasil, e a chegada de Lucas Lima ao Recife está prevista para esta sexta-feira.

Lucas Lima havia retornado ao Santos no início de 2023, assinando um contrato por produtividade. Durante a temporada, ele participou de 50 partidas, registrando dois gols e contribuindo com dez assistências.

A contratação de Lucas Lima amplia as opções para o setor ofensivo e de criação do Sport. Na mesma semana, o clube confirmou a chegada do meio-campista argentino Christian Ortiz, que também atua pelo lado do campo. Nas últimas partidas, o técnico Mariano Soso utilizou Alan Ruiz e Pedro Vilhena na articulação.