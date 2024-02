Sport deve poupar no Pernambucano para enfrentar Bahia no Nordeste | A TARDE

Antes de enfrentar o Bahia pela Copa do Nordeste, no domingo, 4, o Sport entrará em campo nesta quinta-feira, 1, pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano, contra o Flamengo de Arcoverde. Entretanto, visando a "Lampions League", o elenco deve rodar, segundo o técnico Mariano Sosa.

"Eu devo, responsavelmente, olhar o processo de evolução, enquanto rendimento e forma dos jogadores. Tenho a responsabilidade de identificar quem está em melhores condições de enfrentar a partida mais perto que temos. Depois temos um jogo muito significativo, mas devo olhar o mais perto, essa é a minha tarefa" disse o comandante do Sport.

No estadual, o Leão de Pernambuco é líder com 12 pontos, após conseguir quatro vitórias em cinco jogos disputados. Até aqui, Sosa alterou a escalação titular em todos os jogos, utilizando ao todo 25 jogadores até o atual momento da competição.

"Nenhum jogador pode jogar 90, 70 ou 80 minutos a cada 48h ou 72h . Sou o responsável por fazer as trocas, mas essas mudanças não afetam a identidade de jogo. É uma tarefa muito artesanal e que há muita gente e muitas áreas trabalhando para olhar o rendimento de cada atleta", garantiu Mariano Sosa.

O confronto entre Bahia e Sport acontece neste domingo, 4, na Arena Fonte Nova, com ambas as equipes estreando na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2024. O pontapé inicial está previsto para ser às 16h, com transmissão em TV fechada, pela ESPN.