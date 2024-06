STJD vai denunciar Felipe Melo por agressão a assessor do Atlético-GO

- Foto: Reprodução

O zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, será denunciado pela procuradoria do STJD por causa do empurrão no assessor de imprensa do Atlético-GO, ocorrido no sábado, 15, no Maracanã. A pena prevê suspensão de quatro a 12 partidas.



Em entrevista ao ge, o procurador-geral Ronaldo Piacente disse que o zagueiro pode ser enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita a prática de "agressão física durante a partida".



Na partida, o Fluminense saiu na frente, mas sofreu a virada nos acréscimos do segundo tempo. Após o gol, Felipe Melo empurrou pelas costas o assessor de imprensa e uma confusão generalizada foi iniciada em campo. Na súmula, o árbitro Gustavo Ervino Bauermann justificou o vermelho como "conduta violenta".



Em uma postagem nas redes sociais o Atlético-GO classificou Felipe Melo como covarde e afirmou que “pouco importa as taças que levantou na carreira, vai continuar sendo para sempre desumano e antideportista”.