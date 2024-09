Suarez anuncia aposentaria da seleção uruguaia: "É o momento indicado"

Luis Suarez se emociona durante sua despedida da seleção uruguaia - Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP

Chegou ao fim uma era na Celeste Olímpica. O atacante Luís Suarez, anunciou em entrevista coletiva que vai se despedir da seleção do Uruguai. Seu último jogo será na próxima sexta-feira, 6, contra o Paraguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

“É algo que vinha pensando, vinha analisando. Acho que é o momento indicado... será minha última partida pela seleção do meu país”, disse Suarez em lágrimas.

Suarez iniciou sua história na seleção uruguaia em 2017, aos 17 anos. Ele marcou 69 gols em 142 jogos disputados pela Celeste. Dentre os momentos mais emblemáticos, estão a campanha para a semifinal da Copa de 2010 e o título da Copa América de 2011.

“Eu estava analisando isso. É a hora certa, é muito difícil. Posso jogar o último jogo pela seleção com tranquilidade, vou jogar com o mesmo entusiasmo do meu primeiro jogo em 2007”, comentou.

“Sempre me ensinaram a me entregar pela minha seleção. Até sexta-feira, darei tudo de mim, não tenho o que me dosar em nenhum momento. Quero agradecer a todos, à torcida, pelas várias mensagens”, completou.

Luisito voltou a ser convocado pelo técnico Marcelo Bielsa desde novembro de 2023, após estar fora das listas desde a disputa da Copa de 2022. Devido a dores nos joelhos, Darwin Núñez passou a ser o comandante do ataque uruguaio.

O último gol de Suarez pelo Uruguai foi na partida contra o Canadá, na decisão do terceiro lugar da última Copa América dos Estados Unidos.