Suárez fica no Grêmio até dezembro, apesar do interesse do Inter Miami

O atacante uruguaio Luis Suárez ficará no Grêmio até dezembro, disse o técnico do clube, Renato Portaluppi, nesta quarta-feira, 26, apesar do interesse do Inter Miami, de Lionel Messi, em contratá-lo nesta janela de transferências. "Ele vai ficar com a gente até dezembro", garantiu o técnico ao canal SporTV minutos antes do tricolor enfrentar o Flamengo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

A continuidade de Suárez, de 36 anos, estava em dúvida há semanas, apesar de ter contrato com o tricolor de Porto Alegre até dezembro de 2024. O Inter Miami, que recentemente contratou seu amigo Messi e seus ex-companheiros de Barcelona Sergio Busquets e Jordi Alba, não escondia o interesse em reforçar seu ataque com 'El Pistolero'.

Mas o Grêmio se opôs à sua saída e, segundo a mídia local, só aceitaria sua transferência se os americanos pagassem a cláusula rescisória de 70 milhões de euros (R$ 367,5 milhões pela cotação atual).

Desde que o uruguaio chegou a Porto Alegre, em janeiro, o clube vem registrando recordes de vendas nas lojas oficiais e no cadastro de sócios, e Suárez atendeu as expectativas ao se tornar o artilheiro do time, com 16 gols e nove assistências em 31 jogos.

"Desde a chegada dele, ele faz a diferença. Vinham falando da novela mexicana, mas essa novela mexicana acabou. Sem dúvida alguma, é uma tranquilidade tanto para ele quanto para o clube e nosso torcedor", afirmou Renato.

O técnico se irritou várias vezes durante as semanas de incerteza quando questionado sobre o futuro do maior artilheiro de todos os tempos da seleção do Uruguai.

Além disso, em junho, Suárez agitou a imprensa esportiva devido a rumores de que se aposentaria por causa das fortes dores no joelho direito.

O uruguaio ainda não descartou o interesse do Inter Miami em contratá-lo e nem falou sobre seu futuro. O astro foi titular no jogo das semifinais da Copa do Brasil em que o Grêmio perdeu para o Flamengo em Porto Alegre. O Tricolor gaúcho é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, 11 pontos atrás do líder Botafogo e com um jogo a menos.