Sub-15 e Sub-17: Volta das quartas de final ocorre nesta quarta, 4 | A TARDE

O Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17 chega a reta final. Na tarde desta quarta-feira, 4, acontecem os jogos válidos pelas quartas de final do estadual das categorias. Confira a situação das equipes que lutam para chegar a semifinal.

Sub-15

Após vencer o Conquista FC por 3 a 2 em casa, o Atlântico tem a vantagem do empate para se classificar. Para o time do Sudoeste do estado avançar diretamente, tem que vencer por dois gols de diferença. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. A partida será no Edvaldo Flores, em Vitória da Conquista.

No Luís Eduardo Magalhães, em Terra Nova, o Camaçariense recebe o Jacuipense. O Leão do Sisal venceu o primeiro jogo em Salvador pelo placar mínimo e basta empatar para se qualificar. O Dragão precisa vencer por dois gols para a classificação direta. Vitória por um gol de diferença leva o jogo para as penalidades.

O Bahia visita o SSA FC em Pituaçu. Os Pivetes de Aço venceram o primeiro jogo por 2 a 0 e tem boa vantagem. No outro confronto, o Vitória derrotou o Estrela de Março por 3 a 1 em Serrinha e tem boa situação para avançar.

Sub-17



O SSA FC goleou o Atlântico por 4 a 1 e tem grande vantagem para o jogo de volta em Salvador. O Vitória da Conquista precisa reverter a vantagem do Vitória, que venceu o jogo de ida no Sudoeste baiano por 2 a 1.

O Esquadrão de Aço aplicou 6 a 1 no Conquista FC fora de casa e está com vantagem considerável. O confronto entre Estrela de Março e Jacuipense está em aberto, já que as equipes empataram sem gols no primeiro jogo.



Campeonato Baiano Sub-15 - Quartas de final, jogos de volta:



Conquista FC x Atlântico - Edvaldo Flores, em Vitória da Conquista - 15h

Camaçariense x Jacuipense - Luís Eduardo Magalhães, em Terra Nova - 15h

SSA FC x Bahia - Pituaçu, em Salvador - 15h30

Vitória x Estrela de Março - CT Manoel Pontes Tanajura - 15h30



Campeonato Baiano Sub-17 - Quartas de final, jogos de volta:



SSA FC x Atlântico - Pituaçu, em Salvador - 9h

Estrela de Março x Jacuipense - Viriato Correia, em Nazaré - 9h

Vitória x Vitória da Conquista - CT Manoel Pontes Tanajura - 13h30

Bahia x Conquista FC - Pituaçu, em Salvador - 13h30