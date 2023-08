Sudesb anuncia segunda edição da Copa Loreta Valadares

Na manhã desta quarta-feira, 2, autoridades se reuniram para assistir o jogo da Seleção Brasileira contra a Jamaica, pela Copa do Mundo feminina. O diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Vicente Neto, falou sobre sua torcida para o Brasil e também das ações da pasta para o esporte feminino no estado.

"Estamos acompanhando o jogo da Seleção Brasileira feminina de futebol. Estamos com as nossas políticas públicas voltadas ao esporte feminino. É muito importante você ter a participação com equidade de gênero.", disse Neto ao Portal A TARDE.

Vicente Neto destacou o projeto Esporte na cidade, que conta com 150 jogadoras e que garante orientação pedagógica e para sua formação no o futebol profissional. A iniciativa é realizada no Estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador.

"Com meninas de 7 a 17 anos e um programa premiado pela ONU. E tenho certeza que esse programa vai continuar. É um programa perene do governo do estado em parceria com o instituto de peito aberto. As meninas que vem pra cá pro estádio conhecem o equipamento, elas já tem contato as regras de futebol, tem possibilidade de orientação pedagógica de uma profissional campeã de futsal universitário que é a professora Paloma. Temos essa alegria de contar com essas 150 meninas toda a semana, nos enchendo de orgulho e quem sabe encaminhá-las para o futebol profissional"

Uma das novidades para o esporte feminino na Bahia é a realização da Copa Loreta Valadares de futebol feminino, com mais de 20 equipes, em outubro, com as finais sendo disputadas em Pituaçu.

"A grande novidade é o anuncio da segunda edição da Copa Loreta Valadares de futebol feminino que vai acontecer em novembro, com as finais aqui em Pituaçu, além da parceria com a Federação Bahiana de Futebol para o Campeonato Baiano de futebol feminino que está em curso", revelou.

Loreta Valadares era natural de Porto Alegre (RS) e foi uma Feminista e ativista política que lutou contra a ditadura militar de 1964. Ela se mudou para Salvador com a família aos seis anos de idade. Durante a ditadura, foi presa política e exilada. Ela voltou ao Brasil em 1980, e se tornou professora de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA.

"A Copa Loreta Valadares surgiu como uma homenagem das meninas do futebol baiano, através de uma emenda parlamentar da deputada Alice Portugal. A Loreta Valadares foi uma ativista perseguida e torturada pela ditadura militar. Portanto, tem uma simbologia, a homenagem dessa mulher que já se foi, professora da Universidade Federal da Bahia. E o resgate das meninas do futebol baiano, que durante décadas quase que mendigaram para fazer o futebol feminino acontecer na Bahia", concluiu.