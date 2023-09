Sudesb concede ônibus para atletas que irão ao Festival em Jequié

Localizada a 365 quilômetros de Salvador, a cidade de Jequié irá sediar, que quinta-feira a domingo, 14 a 17, o 2º Festival Esportivo da Ajece. Goalball, dominó, atletismo e futebol de cegos são as modalidades que serão disputadas por cerca de 100 atletas com deficiência visual da cidade sede e de Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus e da capital baiana.

A participação de 36 atletas da capital baiana no festival está sendo garantida pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), que disponibilizou um ônibus para o deslocamento de ida e volta do grupo, composto, ainda, por nove pessoas da equipe técnica. Eles representam a Associação Baiana de Cegos (ACB), o Centro de Apoio Pedagógico e Deficiente Visual (CAP) e o Instituto de Cegos da Bahia (ICB).

“Esses torneios são sempre importantes para promover a valorização e a inclusão das pessoas com deficiência. É sempre uma maneira de reafirmar o potencial do esporte como ferramenta de transformação, mostrando que todas as pessoas, independentemente de ter ou não deficiência, pode praticar uma atividade esporte e se tornar um atleta. Queremos mais e mais festivais como esse”, afirmou Adelmare Junior, responsável pelo núcleo do Paradesporto da Sudesb.

Goalball – Trata-se de uma modalidade coletiva praticada por pessoas com deficiência visual. O objetivo do jogo é arremessar uma bola com as mãos de modo que a mesma entre no “gol” do adversário. Cada equipe disputa com três jogadores e três reservas, sendo obrigatório o uso de vendas nos olhos por todos os atletas.

A posição da bola é percebida com o uso dos sentidos do tato e da audição. As linhas do chão são a forma que o tato prevalece. A bola possui guizos para uso da audição, e assim os praticantes podem saber em que direção a bola se move. Como se trata de um jogo que requer muita concentração, o silêncio dos espectadores e da equipe é de extrema importância para o jogo.