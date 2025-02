Sudesb investe R$ 11,4 milhões em reforma da Arena de Esportes da Bahia

O local já foi sede de várias competições - Foto: Divulgação/ Prefeitura Lauro de Freitas

A Arena de Esportes da Bahia, localizada em Lauro de Freitas, está passando por uma grande reforma que visa melhorar sua estrutura e ampliar as opções para eventos esportivos profissionais e estudantis. O investimento total é de R$ 11,4 milhões, e o projeto de reforma já iniciou com a retirada das placas da área, uma etapa concluída em janeiro de 2025, com um orçamento de R$ 190 mil.

A reforma, conduzida pela Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia), abrange uma série de melhorias em diferentes áreas da Arena, sendo necessária por conta da salinidade que ocorre na região. O processo licitatório, que já está em andamento, visa contratar uma empresa especializada para realizar os serviços de reforma, que serão divididos em três grandes etapas:

Reforma do Ginásio Poliesportivo: A estrutura metálica e de concreto será revitalizada, além de serviços de revestimentos, piso da quadra, esquadrias e instalações hidrossanitárias. Também será instalado um sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), com ar-condicionado, ventilação e melhorias nas instalações elétricas e de incêndio.

Reforma do Prédio Administrativo: Inclui revitalização da estrutura, revestimentos, esquadrias e instalações do prédio. Além disso, o sistema de ventilação, ar-condicionado, pintura e impermeabilização será atualizado, garantindo maior segurança e conforto para os usuários.

Reforma da Área Externa: A área externa passará por melhorias, como a reforma da piscina e do reservatório externo. Também será construída uma quadra de beach soccer de 30x40 metros e realizado paisagismo para melhorar a estética e funcionalidade do espaço.

Os serviços de reforma devem começar em maio de 2025. Enquanto isso, as aulas de iniciação esportiva, especialmente das artes marciais, continuam sendo realizadas no prédio espelhado, ao lado do ginásio.