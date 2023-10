Sudesb leva orientação nutricional para alunos idosos de projetos

Receber orientação sobre uma alimentação adequada e saudável foi a razão que levou alunos de hidroginástica e ginástica do núcleo do Centro Social Urbano (CSU) do Nordeste de Amaralina, em Salvador, a trocar a piscina e a quadra por uma sala de aula, na manhã desta quarta-feira, 27. Eles integram o núcleo esportivo para o público adulto mantido no local há quase 10 anos pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte.

Sob a condução da nutricionista Ana Cristina Lima, pertencente ao quadro técnico da Diretoria de Fomento ao Esporte da Sudesb, a atividade lotou o espaço de pessoas com idade média superior a 60 anos e interessadas em obter mais informações de como associar a prática esportiva com o consumo de alimentos mais nutritivos e de um dieta mais saudável.

“No conteúdo que estamos trabalhando, falamos, por exemplo, sobre a importância do alimento in natura, ou seja, sem ser processado. Vamos destacar a necessidade de manutenção do horário regular do café da manhã, almoço e janta, não esquecendo de destacar o quanto é importante o lanche nos horários intercalados entre as principais refeições do dia. Outro alerta será sobre o mal que faz o sal e o açúcar em excesso, principalmente para as pessoas que têm diagnóstico de diabetes e hipertensão”, informou a nutricionista Ana Cristina.

Aluno das aulas de hidroginástica há seis anos, Gregorio Rechmann, 78 anos, morador da Chapada do Rio Vermelho, foi um dos que aprovaram a iniciativa implementada pela Sudesb. “Essa é a primeira vez que tenho contato com uma orientação nutricional. Muito importante, pois sinto necessidade dessa orientação. É um ganho importante para nós que praticamos essa atividade física”, afirmou.

Com 85 anos, Maria de Lourdes Calmon de Araújo mostrou que conhecimento nunca é demais e sempre é bem-vindo. Sentada na primeira fila de cadeiras da sala, ela prestou atenção em toda a fala da profissional Ana Cristina. “Mesmo com a idade, sigo interessada em aprender, gosto de saber das coisas e vou aproveitar as dicas para a aprimorar minha alimentação”, disse a idosa, também moradora da Chapada do Rio Vermelho.

Qualidade de vida – As informações apresentadas durante a palestra não ajudarão apenas aqueles alunos que estão tendo contato com uma profissional de nutrição pela primeira vez. Atleta de corrida de rua desde 2006, 63 anos, Maria da Gloria Cerqueira da Silva conhece a importância de cuidar do condicionamento físico e também da alimentação para ter qualidade de vida e bom desempenho nas provas.

“A palestra nos ajuda a se alimentar melhor. Às vezes, a gente pensa que está se alimentando certo, e não está. Com essas informações, estamos aprendendo a escolher, a fazer e a armazenar adequadamente os alimentos”, diz Maria da Glória, aluna da hidroginástica e que já participou quatro vezes da tradicional Corrida São Silvestre, em São Paulo, sendo a última em 2019.

A mesma palestra nutricional já foi oferecida pela Sudesb há duas semanas aos alunos do núcleo de ginástica para idosos que mantém no equipamento ACM Brasil, no bairro da Liberdade. “Nossa intenção é dar este suporte nutricional aos alunos dos nossos projetos sociais, principalmente aos idosos, que necessitam muito deste esclarecimento e têm poucas oportunidades no seu dia a dia. Queremos garantir a essas pessoas melhor qualidade de vida com a prática de uma atividade física e também com a orientação de uma alimentação mais saudável e mais adequada para suas idades”, diz o diretor de Fomento da Sudesb, Wilton Brandão.