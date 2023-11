Sudesb oferece vagas gratuitas em projetos sociais; veja modalidades | A TARDE

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre), está disponibilizando vagas gratuitas em várias modalidades esportivas através do Projeto Núcleos de Esportes de Lutas e Combate.

Essas oportunidades estão abertas para crianças a partir de 6 anos até adultos, sendo ministradas no Centro de Boxe e Artes Marciais, localizado no Largo de Roma, em Salvador, e na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas. As vagas, embora limitadas, estão atualmente disponíveis para dez modalidades de lutas.

Em Salvador, no Largo de Roma, as vagas são distribuídas para as seguintes modalidades: boxe (88), karatê (103), judô (72), jiu-jitsu (79), muay thay (87), kung fu (155), kickboxing (165), hapkido (188) e taekwondo (125).

Enquanto isso, na Arena de Esportes em Lauro de Freitas, as vagas estão disponíveis para: boxe (150), judô (100), jiu-jitsu (50), muay thay (150), kung fu (190), hapkido (180), taekwondo (100) e wrestling (180).

É importante ressaltar que essas oportunidades visam promover a prática esportiva e oferecer acesso a diferentes modalidades de luta, contribuindo para o desenvolvimento físico, mental e social dos participantes. As vagas estão abertas, porém, sujeitas a limitações de disponibilidade.