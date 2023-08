Suíça e Noruega não saem do zero e embolam grupo A

Suíça e Noruega se enfrentaram na manhã desta terça-feira, 25, em busca dos três pontos da segunda rodada da Copa do Mundo feminina no Waikato Stadium, na cidade de Queenstown, na Nova Zelândia. O confronto foi finalizado em 0 a 0, com soma de um ponto para ambas as equipes do grupo A.

Com o resultado, a Suíça se isola na liderança do Grupo e para a terceira rodada, precisará somente de um empate simples para garantir vaga no mata-mata da Copa do Mundo feminina 2023. A Noruega, por sua vez, segue na lanterna com somente 1 pontos e sem marcar gols na competição, agora precisará de uma vitória e torcer para as suíças.

O jogo



Alternando os momentos de dominância em campo, no início da partida, a seleção norueguesa foi um pouco mais contundente nas suas investidas, mas se manteve quase sempre longe da grande área. A Suíça, por sua vez, mostou intensidade, entretanto, não aproveitou as oportunidades claras de gols, entre elas, de Crnogorcevic, que errou um chute desequilibrada na grande área e acabou desperdiçando a melhor chance da sua seleção na primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, a Noruega mostrou o desespero na busca pela vitória após a derrota na estreia. Mesmo com mais iniciativa na segunda etapa, aparentou sentir a ausência da Ada Hegerberg, peça fundamental para a seleção nórdica. Sophie Haug, substituta da craque, até que tentou ocupar a função com êxito, mas acabou sendo parada pela Thalmann, eleita melhor jogadora da seleção Suíça na partida.

No decorrer da partida, a Suíça também contou com os momentos de ofensividade das suas jogadoras, mas nenhuma delas ultrapassou a linha do gol defendida pela goleira Mikalsen, uma das grandes responsáveis pelo resultado final da partida.

Terceira rodada



Para a última rodada, que definirá as classificadas para o mata-mata, a Noruega enfrentará a seleção de Filipinas, com três pontos, no dia 30 de julho, domingo, às 4h (horário de Brasília).

Faltando pouco para garantir o primeiro lugar e consequentemente a vaga, a Suíça entrará em campo contra as anfitriãs da competição, a Nova Zelândia, ao mesmo momento das suas companheiras de Grupo, domingo, também às 4h.

* Sob a supervisão de Daniel Genonadio