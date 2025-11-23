Sul-americana: em desabafo, Biel diz que "não sabia que ia entrar e atrapalhar o time"

- Foto: Reprodução / X

O Atlético-MG amargou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana no sábado, 22, em Assunção, no Paraguai, ao ser derrotado pelo Lanús, da Argentina, na disputa de pênaltis. O ponta-esquerda Biel se tornou um dos personagens centrais da final, e após a partida, ele desabafou na zona mista, lamentando as chances perdidas e assumindo a responsabilidade pela derrota.

A partida, disputada no Estádio Defensores del Chaco, terminou empatada, levando a decisão para as penalidades, onde o Galo acabou superado.

O desabafo de Biel e as oportunidades perdidas

Biel, que entrou no decorrer do jogo, teve duas grandes oportunidades para garantir o título para o Atlético-MG durante a prorrogação. No primeiro lance, aos 10 minutos, ele cabeceou fraco e estava sozinho dentro da pequena área. Poucos minutos depois, após receber um passe de Hulk, o atacante ficou frente a frente com o goleiro Losada, mas desperdiçou novamente a chance de abrir o placar.

Depois do apito final e da confirmação do vice, o jogador conversou com a imprensa e foi direto ao admitir suas falhas.

"Eu já venho um pouco mal, com a cabeça um pouco conturbada. Essa semana foi a que eu mais me preparei, trabalhei bastante. Foi a semana que eu mais trabalhei para poder ajudar. Eu sabia que seria banco, mas eu falei que iria entrar e decidir. Não sabia que seria, infelizmente, para atrapalhar um pouco o time", disse Biel.

O jogador continuou seu desabafo, pedindo desculpas à torcida e assumindo a responsabilidade pelo resultado, algo que reverberou em todo o noticiário esportivo nacional.

"Infelizmente não pude concluir como eu queria, que era em gol, mas assumo toda a responsabilidade, assim como o homem que sou. No momento bom também sou homem, assim como no momento ruim. Agora é levantar a cabeça. Peço desculpa a todo torcedor, porque eu sei que a pressão vai cair em cima de mim, mas não estou disposto a cair de cabeça baixa. Vou cair lutando. Nunca fui de fugir, não sou de correr da pressão", completou.

Além das chances desperdiçadas no tempo extra, Biel também não teve sucesso na cobrança de pênalti decisiva.

"Infelizmente, ali na hora dos pênaltis, também não consegui concluir em gol. Já vim com a cabeça meio conturbada, mas tentei melhorar para bater o pênalti e fazer o gol. Eu sempre treinei assim, bati assim. Infelizmente o goleiro pegou. Mas eu tô aqui, cara, com a cabeça levantada", concluiu o jogador, reforçando sua determinação apesar do momento difícil para o Atlético-MG.

Impacto na temporada e o prejuízo milionário

A derrota na final da Copa Sul-Americana representa um golpe na temporada 2025 do Atlético-MG, que soma mais um vice continental em dois anos – em 2024, a equipe foi derrotada na final da Copa Libertadores.

O prejuízo financeiro é notável: ao ser vice-campeão, o clube deixou de embolsar a diferença de premiação entre o título e o segundo lugar (mais de R$ 25 milhões), além de bônus de patrocinadores e a vaga na Recopa Sul-Americana de 2026, valores que somados totalizam milhões.

No aspecto esportivo, o Atlético-MG perdeu a vaga direta na Copa Libertadores de 2026. Agora, o foco se volta para o Campeonato Brasileiro, onde o Galo se encontra em uma posição intermediária, dependendo de uma boa campanha nas últimas rodadas para garantir a classificação à principal competição continental do próximo ano.