Surfista baiana conquista título inédito para o estado | A TARDE

Maria Eduarda César, natural de Uruçuca, município baiano situado na região sul do estado, conquistou o título de campeã brasileira geral de surf de base – categoria sub 16. Inédito para a Bahia, o título foi conquistado nesse final de semana (12 a 15/10), durante a terceira e última etapa do Circuito CBSurf Rip Curl Grom Search 2023, que aconteceu na Praia da Ferrugem, em Garopaba – Santa Catarina.

A atleta baiana garantiu o seu primeiro título brasileiro por antecipação, após passar as primeiras baterias do Rip Curl Grom Search. A uruçuquense viajou com outros baianos do interior e da capital: Gabriel Leal, Gabriel Guerreiro e Numa Liory, de Mata de São João, Miguel Cerqueira (Ilheús), Bernardo Bicalho e João de Jesus (Itacaré), Ian Rodrigues (Cairu), Bia Santos (Camaçari), Victor Gabriel Chester (Lauro de Freitas) e Catarina Lorenzo (Salvador).

Toda a delegação teve apoio de passagens aéreas cedidas pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Ao comentar a grande conquista da atleta baiana, o presidente da Federação Baiana de Surf, Marcelo Barros, afirmou que “o título de campeã nacional sub-16 no surf vir para a Bahia é resultado direto dos investimentos que o Governo do Estado, por meio da Sudesb, vem fazendo na modalidade nos últimos anos! A Sudesb está fazendo história e transformando o esporte baiano”, enfatizou Marcelo.