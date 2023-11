Surfista baiano de 12 anos disputará competição na Espanha | A TARDE

O jovem surfista Pedro Veiga, de 12 anos, viaja nesta quinta-feira, 16, para as Ilhas Canárias, na Espanha, onde irá disputar o Gran Canária Open, entre os dias 21 e 28 de novembro, na categoria 18 anos. Ele foi o sétimo colocado desta competição em 2022.

Pedro conta com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). O diretor-geral da autarquia estadual, Vicente Neto, comenta sobre o apoio a atletas baianos.

“Como no caso do jovem Pedro, a concessão de transporte, seja aéreo ou terrestre, ajuda na participação dos nossos atletas de diferentes modalidades nas principais competições no estado, no país e no mundo. Além dos nossos programas de apoio e incentivo ao atleta, como o Bolsa Esporte e o FazAtleta, essa parceria faz com que eles tenham a possibilidade de estar entre os melhores, se aperfeiçoando e conquistando títulos e pontuações importantes para o seu desenvolvimento, que gera legado para o esporte baiano”, pontua.

Com títulos e honrarias, como, por exemplo, a liderança do ranking brasileiro da categoria sub-18, o atual bicampeonato brasileiro Sup Race, os títulos brasileiros e sul-americano de Sup Wave e uma hegemonia atual na sua idade nos títulos baianos e nordestinos, Pedro falou das suas expectativas na participação da competição na Europa.

“Eu já estou muito feliz aqui, recebendo meus materiais pela Sudesb. Quero agradecer muito pelo apoio e pelas passagens, que estão ajudando demais. Muito obrigado por, desde a primeira vez que precisei, ter me ajudado. Minha carreira está melhorando com isso e as expectativas são as melhores para fazer um melhor resultado”, afirma Pedro.

O presidente da Federação Baiana de Surf (FBSurf), Marcelo Barros, que acompanha o jovem talento há alguns anos, acrescenta que está muito feliz com a convocação pelo segundo ano consecutivo na competição internacional.

“É importante esse apoio novamente da Sudesb. Desta vez, temos certeza que ele estará bem melhor classificado, buscando assim atingir o ranking para os programas de apoio estadual e federal. Nossa expectativa é que ele se divirta acima de tudo e continue contando com esse super apoio”, pontuou