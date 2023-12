Surfistas baianos estão entre melhores pontuados em disputa nacional | A TARDE

O BC Surf Festival 2023 foi encerrado neste sábado, 2, com a remada do SUP Race Longa, prova disputada em um percurso de 10 km, com duas voltas no circuito para os atletas do Masculino e Feminino Pro. Para a categoria Amadora o percurso foi reduzido para 5 km, o que representa uma volta no circuito estipulado pela organização.



Todos os atletas largaram juntos no mar, no trajeto que começou em frente ao centro técnico, contornou a Ilha das Cabras, passou mais uma vez em frente ao palanque oficial em direção aos molhes, e finalizou na estrutura principal da competição.

O vencedor geral no Masculino foi o atleta de Búzios(RJ) radicado em Jacksonville, na Flórida(EUA), Eri Tenório, ele que é líder do ranking, e já havia vencido a primeira a disputa do SUP Race Técnico na sexta-feira, 1, e confirmou o título neste sábado superando os 10 km de remada intensa na praia Central.

O campeão revelou algumas dificuldades enfrentadas durante o percurso.

“A parte mais difícil foi na passagem pela ilha das Cabras, onde tinha um ‘backwash’ que batia nas pedras e voltava, dificultando a remada. A subida da boia em direção à ilha também estava complicado, pois tinha um ‘up wind’ (vento frontal) forte que exigiu muita técnica do remador” disse Eri Tenório, que busca seu primeiro titulo brasileiro na categoria.

Na categoria Feminino Profissional a líder ranking Lena Ribeiro(RJ), de Arraial do Cabo(RJ), também repetiu seu resultado de ontem e venceu a disputa, encerrando a campanha vitoriosa em Balneário Camboriú(SC).

“Esta foi a última etapa de prova técnica nas ondas neste ano. Acho que já garanti o título nacional pois venci a etapa de Arraial do Cabo(RJ) e agora a de Balneário Camboriú(SC). O último evento do ano será agora em Corumbá(MS), no Mato Grosso do Sul, com a maratona no rio de 30 km sob um calor intenso e com a sensação térmica de 50 graus. Também existem outras adversidades, como jacarés e troncos de árvores que tornam a prova bem desafiadora” disse Lena, campeã Panamericana de 2019 em Lima no Peru.

Nas divisões por categorias, o título da SUP Kids Sub-14 Feminino foi para Ana Almeida, com Rebeka Brehmer ficando na primeira colocação na SUP Junior Feminino. No SUP Kids Sub-14 Masculino o vencedor foi o baiano Giuseppe Nunes.

Rudah Bosi(RJ) foi o campeão da SUP Pro Junior Masculino, com Luiz Guida(SP) levando a melhor na SUP Pro Master Masculino 40+ e André Oliveira terminando em primeiro na SUP Pro Super Master Masc. 50+.

Entre as mulheres da SUP Pro Master Feminino 40+, título para Lena Ribeiro(RJ) que remou muito nos dois dias de disputas, e fechou a competição com aproveitamento de 100%.

A próxima etapa vai ser realizada em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Vai ser a última competição do ano na modalidade e deve definir os campeões brasileiros de todas as categorias do SUP Race.

Premiação do BC Surf Festival 2023- Categoria SUP Race

As categorias Masculina e Feminina Profissional da Sup Race receberam premiação em dinheiro para os 10 primeiros colocados do Masculino e para as cinco primeiras do Feminino.

Os campeões das duas categorias receberam R$10.000,00 (dez mil reais) pelos títulos, com os segundos colocados embolsando R$5.000,00 (cinco mil reais). Os terceiros colocados receberam R$3.125,00 (três mil cento e vinte cinco reais) e os quartos lugares levaram R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). As categorias amadoras do SUP Race receberam medalhas e troféus.

Resultados do BC Surf Festival 2023

SUP Race Masculino (Geral)

1º- Eri Tenório(RJ) SUP Pro Masc. Open

2º- Guilherme dos Reis(SP) SUP Pro Masc. Open

3º- Luiz Guida(SP) SUP Pro Master Masc.40+

4º- Rudah Bosi(RJ) SUP Pro Junior Masc.

5º-Kuko Santos(BA) SUP Pro Masc. Open

SUP Race Feminino (Geral)

1ª- Lena Ribeiro(RJ) SUP Pro Master Fem. 40+

2ª- Moah(SP) SUP Pro Master Fem. 40+

3ª- Paula Oliveira(RJ) SUP Pro Fem. Open

4ª- Roseli Krepel(PR) SUP Pro Master Fem. 40+

5ª- Rebeka Brehmer(SC) SUP Pro Junior Fem.

SUP Race Pro Master Masculino 40 +

1ª- Luiz Guida(SP)

2º- Luis Neves(RJ)

3º- Tiago Andrade(SP)

SUP Race Pro Master Feminino 40+

1ª- Lena Ribeiro(RJ)

2ª- Moah(SP)

3ª- Roseli Krepel(PR)

4ª- Leila Solon(CE)

SUP Race Pro Junior

1º- Rudah Bosi(RJ)

2º- João Neumann(SC)

SUP Race Kids Sub-14 Feminino

1ª- Ana Almeida(SC)

SUP Race Pro Junior Feminino

1ª- Rebeka Brehmer(SC)

SUP Race Kids Sub-14 Masculino

1ª- Giuseppe Nunes(BA)

2º- Kaue Siqueira(SC)

3º- Alexandre Eger(RJ)

SUP Race Pro Super Master 50+

1ª- André Oliveira(SP)