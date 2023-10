Suspeitos de agredir torcedor do Vitória se apresentam à polícia | A TARDE

Os dois suspeitos de agredirem um torcedor do Vitória, no último sábado, 21, se apresentaram na 14ª Delegacia Territorial, na Barra, na manhã desta terça-feira, 24. A dupla havia prometido se apresentar por volta das 10h, mas só chegaram na unidade por volta de 12h, onde foram ouvidos pela delegada titular Mariana Ouais.

De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, os dois são moradores do centro da capital baiana. Um tem 25 anos e o outro, 29, no entanto, ainda não tiveram os nomes divulgados.

O advogado da Bamor, que também representa a dupla, Otto Lopes negou que eles fazem parte da torcida organizada do Bahia. "Eles entendem que se envolveram em um ato e estão querendo explicar à polícia porque se envolveram em uma briga. Eles negam que tenham falado que são da Bamor. O que a vítima fala nem sempre é verdade".

A história ganha uma nova versão

"Eles não estavam utilizando material de torcida, estavam com camisa do Bahia. Alegaram que há dois jogos, estavam em uma lanchonete no bairro da Graça, quando foram agredidos por um grupo de torcida organizada do Vitória. Neste dia, acharam que ele [a vítima] era um dos integrantes do grupo que teria batido neles e, por isso, teriam revidado essa agressão", declarou Lopes.

O advogado deu entrevista coletiva nesta manhã. Veja vídeo abaixo:

Leo Moreira | Ag. A Tarde