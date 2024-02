Taffarel retorna à Seleção após convite de Dorival Jr; saiba mais | A TARDE

O ex-goleiro da Seleção Brasileira, Cláudio Taffarel, está de volta à comissão técnica da Canarinho. Ele, que foi preparador de goleiros durante os comandos de Dunga e Tite, entre 2014 e 2022, retorna à mesma função após convite de Dorival Júnior.

Com o retorno, Taffarel assume o posto que foi de Marquinhos na passagem Fernando Diniz, com o companheiro voltando ao posto de seu auxiliar. O tetracampeão é preparador de goleiros também do Liverpool, onde trabalha com Alisson.

No ano passado, Taffarel até teve uma passagem pontual na data Fifa de junho, quando o Brasil venceu Guiné e perdeu para Senegal em amistosos na Europa.

Agora, são oito profissionais confirmados na nova comissão técnica: Dorival Júnior (treinador), Lucas Silvestre e Pedro Sotero (auxiliares), Celso Rezende (preparador físico), Taffarel (preparador de goleiros), Marquinhos (auxiliar da preparação de goleiros), Thomas Koerich (analista de desempenho) e Guilherme Passos (fisiologista).

O departamento médico segue sob a gestão de Rodrigo Lasmar, do Atlético-MG. A expectativa é de que novos nomes sejam convidados para fazer parte da comissão nas próximas semanas.