Taíse Galvão acredita em Salvador como cidade-sede: "Privilégio"

Salvador ficou mais perto de se tornar uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027, que pode ser realizada no Brasil. A confirmação da candidatura da capital baiana veio após duas reuniões realizadas nesta terça-feira, 26, com representantes políticos e de entidades ligadas ao esporte.

Taíse Galvão, diretora de competições da Federação Bahiana de Futebol (FBF), marcou presenças em ambos os encontros como representante da entidade máxima do futebol da Bahia. Para ela, ter Salvador como uma das cidades-sede seria um impulso a mais no desenvolvimento do futebol feminino.



“Estamos confiantes na possibilidade de o Brasil ser escolhido para sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027, e Salvador sendo uma das cidades-sede seria um privilégio. Não apenas devido à paixão contagiante pelo esporte ou ao histórico de celebrações memoráveis, mas principalmente por ser um lugar onde cultura, música e futebol se unem de forma única. Essa oportunidade não representaria apenas um evento esportivo de grande magnitude, mas também um impulso para o desenvolvimento do futebol feminino em todo o país”, disse a diretora da FBF.



A primeira reunião ocorreu na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), onde uma comissão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), liderada pelo Secretário Geral da entidade, Alcino Rocha, e pela Coordenadora Geral da Comissão para Candidatura do Brasil, Jacqueline Barros, se encontrou com representantes do Governo do Estado.



Pelo Governo do Estado da Bahia, estiveram presentes o Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, o Diretor Geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Vicente Neto, o Chefe de Gabinete da Sudesb, Diogo Rios, e o Coordenador de Políticas Sociais, Antônio Assis.



O segundo encontro foi realizado na Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer da Prefeitura de Salvador, onde o titular da pasta, Júnior Magalhães, e o Diretor da Prefeitura Bairro Centro/Brotas e membro da Comissão de Ética da CBF, Alan Muniz, se uniram para discutir o apoio da prefeitura à candidatura da cidade.



Além do Brasil, outros seis países apresentaram suas candidaturas e estão na disputa para serem escolhidos como país-sede do Mundial de 2027. Os Estados Unidos e o México representam a Concacaf, enquanto a Alemanha, a Bélgica e a Holanda são as candidatas da UEFA. A África do Sul também está na corrida para sediar o torneio.



A decisão final sobre a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 será tomada pelas 211 associações de futebol que compõem a FIFA. A eleição está agendada para o dia 17 de maio de 2024, durante o Congresso anual da entidade, em local ainda a ser definido.